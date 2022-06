Lupe Esparza ofreció disculpas a Christian Nodal por no creer en su carrera: “Me equivoqué”

A finales de mayo, Christian Nodal confesó, en una dinámica en sus redes sociales, que varios artistas de renombre lo menospreciaron cuando recaló en el mundo de la música en México con su primer éxito, Adiós Amor en el 2017. Entre los artistas que han reconocido su error se encuentra Lupe Esparza, vocalista de Bronco, quien recientemente cambió de opinión al notar que su popularidad no es fugáz.

Fue en la más reciente emisión de Ventaneando donde el también fundador de Bronco se mostró arrepentido por subestimar al intérprete de Ya No Somos Ni Seremos cuando llegó causando sensación en el espectáculo mexicano a la entonces edad de 17 años.

“Yo siempre he dicho que cuando sale un artista nuevo y se va a éxito, hace debut a despedida, porque no hay un escalonamiento, pero en este caso con Nodal me equivoqué”, indicó el intérprete de Que no quede huella.

Lupe Esparza pide perdón a Christian Nodal por subestimar su carrera Foto: Especial-Instagram/@nodal/@grupobronco

Más adelante, el renombrado cantautor mexicano de 67 años luego de señalar su arrepentimiento, no perdió la oportunidad de aplaudir el gran éxito que ha tenido, dejando a un lado las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos meses tras su ruptura con Belinda o su encontronazo por redes sociales con J Balvin.

“Pensé que hasta ahí iba a llegar, pero lo hizo muy bien y fue cosechando grandes temas, interesantes y yo a él le veo ese potencial, así que se cuide y que se quede, no solo por los escándalos, es un muchacho muy joven que tiene mucho potencial y que está logrando bastante en cuestión de la música”, subrayó.

Para finalizar, José Guadalupe Esparza Jiménez, conocido con mayor frecuencia por su nombre artístico Lupe Esparza recordó que él fue de las personas que estuvo pendiente de la controversia entre Nodal y Belinda y recalcó que al día de hoy es un ávido seguidor del nacido en Caborca, Sonora.

Christian Nodal habló sus primeros pasos en la música y confesó que varios artistas bien posicionados lo hicieron menos. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

“Que no se quede únicamente con los escándalos, obviamente en todo México seguimos preocupados porque terminó con Belinda, pero la verdad toda la música de él me gusta”, concluyó el intérprete de Llorando Bajo la Lluvia.

Estas declaraciones por parte de Lupe Esparza llegan después de que a finales de mayo, Christian Nodal ahondó sobre temas personales en un live a través de su cuenta de Instagram. Pero llamó fuertemente la atención cuando habló sus primeros pasos en la música y confesó que varios artistas bien posicionados lo hicieron menos.

“Me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años”, evocó el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos.

Eduin Caz habló de su relación profesional con Grupo Firme Foto: @nodal/@grupofirme

En esa ocasión, ya con una relevancia mediática en el mundo del regional mexicano, Nodal resaltó que ahora es él que decide con quien o no quiere producir nueva música: “Yo voy a decidir con quién quiero trabajar”, presumió el ahora cantante y compositor mexicano de 23 años.

Asimismo, en esa ocasión Nodal resaltó que una de las agrupaciones que lo hizo menos fue la encabezada por Eduin Caz, Grupo Firme, con quien ahora lleva una gran relación, pero con la que en su momento tuvo una poco conocida enemistad: “Cuando me preguntaron, realmente yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje”, dijo.

Sin embargo, el artista sonorense resaltó que a sus 17 años todavía era muy inmaduro por lo que su percepción de la exitosa agrupación fue cambiando con los años: “El error que cometí, gracias a Dios, les dio la luz a ese grupo, sacaron ventaja, Dios le dio luz a estas personas que le han ‘perreado’ muchísimo llegar a donde están”, remarcó con notoria admiración.

