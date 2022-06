Los divertidísimos memes que ha dejado el agarrón entre J Balvin y Christian Nodal

La publicación de J Balvin que inició el drama con Christian Nodal. Imagen: original tomada de @jbalvin

En medio de la polémica del reguetonero colombiano J Balvin y el músico regional mexicano Christian Nodal, los internautas no han dejado pasar su creatividad y han sacado a relucir los mejores memes que acompañan esta batalla de comentarios entre dos de los exponentes de la música latina.

Todo inició luego de que el intérprete de ‘Mi gente’ y ‘Ahí vamos’ se comparó con el exnovio de la también cantante Belinda, instantes después de que se viralizaron las fotos de su nuevo y muy polémico look: tatuajes, con la cabeza rapada y llena de colores que, para algunos usuarios de redes sociales, recordaba al artista colombiano.

Balvin publicó dos fotos: una de él y otra de Nodal y le pidió a sus millones de fans que encontraran la diferencias junto a emoticones de risa. Aunque se pensaba que la publicación sería de risas, el intérprete de “Adiós amor” se tomó muy personal los comentarios de su homólogo y le dejó durísimas críticas sobre su talento musical.

“Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”, señaló Nodal en una historia de su cuenta de Instagram.

En medio de críticas van y comentarios que vienen, los cibernautas no dejaron pasar desapercibida la situación y reaccionaron con memes, comentarios sarcásticos y hasta publicaciones altisonantes.

Cabe recordar que luego de la respuesta de Nodal, el cantante del género urbano dijo “Ya está bien, esto sólo fue pa’ divertirme”, usando la frase del coro de la tiradera que le hizo Residente en la sesión #49 de Bizarrap a principios de marzo.

Sin embargo, la polémica no paró ahí. Una hora después, el intérprete paisa subió un video con un filtro simulando un tatuaje de Belinda en el rostro mientras decía: “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, haciendo una referencia a cómo suena el nombre de la ex pareja de Nodal.

Después de ese video, Balvin dijo que había amanecido “bromista” para justificarse, por lo que el cantante de 23 años publicó una historia escuchando la tiradera de Residente y escribió en su Instagram “Yo también amanecí bromista”.

Posteriormente y en sus propias historias, Nodal habló a su público para decir: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas”.

El enojo de Nodal se acrecentó porque fue muy evidente que el intérprete de La Canción y Con Altura se mofó de la reciente ruptura que tuvo con Belinda: “Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierd* muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas, hay que usar las redes bien”, mencionó.

De acuerdo con el cantante de 23 años, la canción con la “tiradera” a J Balvin saldrá a la luz en la noche de este miércoles 1* de junio o en la noche del próximo jueves. “Ojalá que a mí si me respondas”, declaró también. De igual forma, Nodal aseguró que Balvin representa todo lo que está mal en la industria. “¿Quieres burlarte y hacer reír a la gente, sube un en vivo cantando, no subas cosas de gente que no conoces, pendej*”.

En esas historias fue en las que le dijo a J Balvin que parecía que “no había entendido” después de la tiradera que lanzó Residente en su contra y aseguró que no debía “escupir para arriba”.

