Christian Nodal confesó por qué rechazó trabajar con Grupo Firme: “Me vieron como competencia”

Eduin Caz habló de su relación profesional con Grupo Firme Foto: @nodal/@grupofirme

Christian Nodal nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pues el cantautor mexicano tuvo la oportunidad de realizar una dinámica en sus redes sociales donde habló de diversos temas de su vida personal. Sin embargo, sorprendió a todos cuando ahondó sobre la supuesta enemistad con Eduin Caz y el resto de integrantes de Grupo Firme.

El intérprete nacido en Coborca, Sonora, hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde habló de la ocasión en la que él y el vocalista de Grupo Firme coincidieron en la gala de Los Premios Lo Nuestro 2022. Y por sorpresa de sus espectadores Nodal ahondó de cuándo tuvo algunos roces con la renombrada agrupación.

Las declaraciones de Christian Nodal fueron retomadas por la cuenta de Instagram, Chamonic3. Durante el live, el intérprete de 23 años reconoció que por su inmadurez tuvo una trifulca poco conocida con Grupo Firme. Ahí el intérprete de Dime cómo quieres reconoció que el pleito con banda mexicana dio inicio cuando recién empezaba a despuntar en la industria musical mexicana.

Grupo Firme se ha posicionado como unas de las agrupaciones más exitosas de México (Foto: Instagram/@grupofirme)

El ex prometido de Belinda compartió que aunque reconocían que “si tiene talento”, algunos artistas ya posicionados lo hicieron menos en su debut: “Me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años”, subrayó el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos.

Durante su live reconoció que entre los artistas con los que desechó la idea de colaborar -en su momento-, se encontraba Grupo Firme: “Yo voy a decidir con quién quiero trabajar [...] Cuando me preguntaron, realmente yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje”, evocó.

Tras esto el cantante sonorense reconoció que aquel momento lo vio como que Grupo Firme “tomó ventaja”, después lo tomó como un impulso por su talento: “El error que cometí, gracias a Dios, les dio la luz a ese grupo, sacaron ventaja, Dios le dio luz a estas personas que le han ‘perreado’ muchísimo llegar a donde están”, confesó con notoria admiración.

Nodal en los Latin Grammys 21-20 Foto: Getty Images

Para finalizar ese tema que se convirtió en tendencia por parte de sus seguidoras, Nodal explicó que durante la última edición de Los Premios Lo Nuestro 2022, tuvo la oportunidad de limar sus asperezas mentales con la agrupación encabezada por Eduin Caz y reconoció la gran admiración que tiene por ellos al día de hoy.

“El cabrón (Eduin Caz) canta cabroncísimo [...] Me faltaba empatía, me pisotearon mis sueños, me llené de ira y sin querer me convertí en lo que juré destruir, porque estas personas me admiraban”, expresó Christian Nodal.

Actualmente, Grupo Firme y Christian Nodal se han convertido desde sus trincheras y respectivos estilos, en dos de los grandes exponentes de la música regional mexicana y ambos también comparten éxitos y dificultades similares ante el ojo público como los artistas bien posicionados que son.

Belinda nodal mensajes (Fotos: Archivo)

Hace poco Eduin Caz líder de Grupo Firme estuvo en la polémica por terminar al interior de una ambulancia por sobrepasarse con las copas después de un sold out en el Foro Sol.

Mientras que Christian Nodal sigue dando de que hablar por su fallido vínculo con la cantante y actriz española nacionalizada mexicana, Belinda. Y, sobre todo, por lo que ha salido detrás de esta, en especial por su relación con su ex suegra, quien hace poco lo tildó de “naco” y el cual género un debate en las redes sociales.

