Belinda fue vista entonando canciones de “dolida” por... ¿Nodal?

La pareja se iba a casar (Foto: Twitter)

Parece que la polémica por el rompimiento entre Belinda y Christian Nodal no acaba, pues ahora las teorías se han avivado tras un video que circuló en redes sociales, donde la intérprete de “Sapito” canta “Como quien pierde una estrella” de Alejandro Fernández.

“Ay, después de quererlo tanto, diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando”.

Luego de verla cantando esa estrofa acompañada de un mariachi en un bar, circularon varias especulaciones y teorías sobre a quién iba dedicada la canción.

El usuario que difundió en TikTok el video, dijo que Belinda estaba pasada de copas en un bar de España cuando comenzó a entonar la canción de desamor. En las imágenes se le observa cantar con mucha emoción.

(Foto: Captura de pantalla)

Debido a que “Como quien pierde una estrella” habla de desamor y una ruptura los internautas aseguraron que lo más probable es que la estuviera dedicado a su ex pareja, Christian Nodal.

Por otro lado, hubo fans de la cantante que dijeron que no necesariamente estaba dolida por la separación, sino que simplemente estaba cantando algo que le gusta para pasar un buen momento con sus acompañantes.

“Ahora no puede cantar por qué todo es para Nodal”, refunfuñaron los seguidores de Belinda, quienes también dijeron que ella puede hacer lo que quiera.

El video no es actual

A pesar de toda la polémica en torno a la separación entre la pareja y la teoría de que Belinda está sufriendo en España por Nodal, la verdad es que ese video fue grabado en 2019 cuando la cantante visitó el restaurante Cali en Colombia, en donde sorprendió a los comensales.

Nodal y Belinda (Fotos: Cuartoscuro)

En ese entonces no dijo la cantante si la canción estaba dedicada a alguien ni se hicieron especulaciones. Cabe recordar que por aquella época Belinda todavía no iniciaba su relación con el interprete de “Botella tras botella”.

La separación de la pareja

A lo largo de toda su relación, los medios estuvieron pendientes de las polémicas que la pareja protagonizó, sin embargo, Christian Nodal anunció su ruptura por medio de su cuenta oficial de Instagram. Ante ello, varios rumores surgieron en la prensa, sobre las razones por las que Belinda y Nodal culminaron su romance. Ninguna especulación fue certera, pues los implicados no hablaron del tema.

Ambos retomaron su vida y proyectos, o eso parecía, dado que esta semana los cantantes se vieron envueltos en diversos dimes y diretes que causaron revuelo en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la madre de la actriz compartió en su cuenta de Instagram varios videoclips del concierto que tuvo su hija en Barcelona, los cuales fueron recibidos con muy buenos comentarios, ya que se percibía mucho apoyo hacia la intérprete de Amor a primera vista.

(Foto: Getty Images)

No obstante, hubo un comentario específico que llamó mucho la atención de la madre de Belinda, el cual decía: “Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”. Pues de inmediato Schull reaccionó con unos emojis de aplausos en respuesta a la usuaria, lo que dio a entender que compartió la misma opinión.

Asimismo, en una publicación distinta, la mamá de la cantante de Luz sin gravedad posteó una fotografía y escribió: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Luego de lo anterior, Nodal se enteró y reaccionó rápidamente por medio de su cuenta oficial de Twitter, donde compartió a sus seguidores una captura de pantalla donde exhibió diversos mensajes en los que Belinda acudía a él para pedirle ayuda económica.

SEGUIR LEYENDO: