De Paty Cantú a Roberto Carlo: quiénes serán todos los famosos que participarán en la Marcha LGBT+ en CDMX

Paty Cantú y Roberto Carlo son los grandes atractivos de la edición 2022 (Foto: Instagram/@patycantu/@marchalgbtcdmx/@robertocarlomx)

La edición número 44 de la marcha del orgullo LGBT+ regresará a las calles de la Ciudad de México de forma cien por ciento presencial, luego de que las dos ediciones pasadas se llevaron a cabo de manera virtual -aunque realmente fue hibrido ya que algunos manifestantes sí asistieron sin el consentimiento del comité- por la pandemia de COVID-19, que mantuvo las grandes aglomeraciones alejadas de la cotidianidad en el mundo.

A solos unos días de que el evento pride más importante de México se realice, el Comité IncluyenT ha hecho oficial el cartel del “XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México” donde se pueden observar todos los talentos musicales que se ofrecerán de forma gratuita en la plancha del Zócalo un concierto que hará vibrar a las miles de personas que se espera que asistan para manifestarse, apoyar y reafirmar la lucha de igualdad justicia que el movimiento tiene.

La estrella de honor de este año será la cantante pop y reciente coach de La Voz Kids, Paty Cantú quien a pesar de contar con una larga trayectoria musical no había podido tener la oportunidad de presentarse y ahora, aún con el inicio de la gira Los 2000s Pop Tour, complacerá a su público LGBT+ y aliados.

La cantante pop será la encargada de cantar (Foto: Instagram/@patycantu)

“Esta causa es de todos los días y para todas las personas hasta que logremos cambiar la conversación y convertirla en aceptación. El 25 es para recordar y celebrar el orgullo de ser quién quiera que seas mientras seas respetuosa y libremente tú. Nos vemos en el Zócalo de la CDMX con #BailoSola, más música en vivo y muchas sorpresas! Gracias al comité oficial de #Pride por invitarme! @marchalgbtcdmx Siempre me he sentido parte de su comunidad y de todas las comunidades amorosas e incluyentes que buscan igualdad para todos, todas y todes. ‘Quién eres tú para juzgar mi forma de subir, mi forma de bajar. ¿Y quién soy yo para dudar tan sólo porque un tonto me quiere cambiar? Yo bailo mejor cuando bailo solx. Yo me muevo así, rompiendo las olas’”, escribió en Instagram.

El conductor es de los más esperados (Foto: Instagram/@robertocarlomx)

El querido conductor de La Más Draga 4, que se ha convertido en el ícono LGBT+ masculino más popular de los últimos años en México, también estará presente conduciendo el evento, además de que podría tener una aparición musical debido a que con el exitoso reality de Drag Queens lanzó su primer canción en solitario Salvaje. Roberto Carlo rápidamente se posicionó como uno de los artistas más aclamados y esperados para esta nueva edición.

Un RBD también estará presente: Christian Chávez compartió en su cuenta de Instagram la gran emoción que le ha dado ser parte del elenco oficial de esta edición 44:

“A una década de mi participación en la marcha ahora tengo el placer de estar en esta edición número 44 : emoción es poco !! ¡Alto a la violencia hacia las mujeres de la diversidad! ¡Alto a los discursos de odio! #LasCallesSonNuestras#ElOrgulloPermanece”, escribió a sus más de 3 millones de seguidores.

El RBD regresa al pride CDMX 2022 (Foto: Instagram/@christianchavezreal)

Dentro de los conductores oficiales se encuentran la actriz de Se Rentan Cuartos Alejandra Ley, la carismática presentadora de La Cagué Michelle Rodríguez, la consentida intérprete de Bibi en La Familia P. Luche Regina Blandón, la divertida Alejandra Bogue, el periodista Álvaro Cueva, la actriz Regina Orozco, la conferencista Ophelia Pastrana.

A la lista se suman: Tefy Sedúceme Mujer, Manunna, Maca Carriedo, Nashla Águilar, La Supermana, Curvy Zelma, Gerard Cortez, Raquel Martínez, Zanty Ferry, Damián Cervantes y Guz Guevara.

Cartel oficial de la Marcha LGBT CDMX 2022 (Foto: Instagram/@marchalgbtcdmx)

En cuanto a la música se sumaron: Esteman, el ex integrante de Camila Samo, Ruzzi Mabiland, Leon Leiden, Jhon Cameron Mitchel & Friends, Jannette Chao, la polémica Flor Amargo, Cecile, Dany Calvario, Emma, Nick Bolt, Andy Zuno, Gia Gunn, la hija de Niurka Romina Marcos, Ariel y su Venadito Son, May Queen, el integrante de Aristemo Joaquín Bondoni , Marichis Arcoiris,.

La Más Draga estará presente (Foto: Instagram/@lamasdraga)

La cereza del pastel será el equipo de La Más Draga, pues también estarán presentes con las Drag Queens más populares interpretando sus divertidos éxitos musicales por lo que Yari Mejía, los controversiales pero populares productores Bruno y Carlo, así como algunas ex concursantes como Georgie, C-Pher, la actual reina Rebel Mork o la nueva integrante de “la quinta ola” Deseos Fab estarán el magno evento.

