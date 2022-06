Lolita Cortés contó la verdad detrás de la vez que pidió ya no votar por Jolette: “Fue contraproducente”

Fotos: @jolettenavarrete / Instagram - @lolacortesreal / Instagram

La Academia: 20 años regresó más fuerte que nunca, pues tras su reciente estreno ya comenzaron a desentrañarse algunos secretos que quedaban pendientes de años anteriores. Tal fue el caso de una de las concursantes más controversiales de todas las generaciones de este programa: Jolette, quien destacó por recibir duras críticas por parte del jurado y se le tachó en múltiples ocasiones de no saber cantar.

Fue la misma Lola Cortés, quien contó durante la más reciente transmisión de esta nueva temporada, cuál fue la verdad detrás del polémico momento en 2005, cuando solicitó una cámara en vivo y de forma tajante pidió al público que ya no votaran más por Jolette.

En este sentido, la jueza de hierro explicó que no fue sólo una idea suya, sino que la misma producción de TV Azteca se lo solicitó, ya que vieron conflictivo el apoyo que la joven estaba recibiendo por parte del público.

“Ella (Jolette) piensa que está muy bien, verdaderamente piensa que está muy bien y dije: Alguien le tiene que decir y me dice (alguien de producción): ‘Exacto’ y le digo: ‘okay, yo se lo digo’ y me dice: ‘no, no, tú vas a decir esto... vas a pedir una cámara y le vas a decir al público que ya no vote por ella, porque se nos está yendo el concierto de las manos, se nos está yendo el reality de las manos y la gente está votando por ella, no por los mejores cantantes”, dijo Lolita.

Asimismo, la famosa externó que, otra de las preocupaciones de todos los involucrados en la cuarta generación de La Academia era que los demás participantes estaban mostrándose decepcionados, pues sentían que su aporte vocal no era suficiente para triunfar en dicha edición.

“Tenemos grandes voces, Lola y es muy injusto para ellos, porque en la casa se están viniendo todos anímicamente para abajo, porque dicen: ‘De qué me sirve cantar bien, si ella se está quedando’. Tenían toda la razón, el balance de nuestra generación se estaba yendo y nos estábamos convirtiendo en un circo”, continuó diciendo la Cortés.

Fotos: @jolettenavarrete / Instagram - @lolacortesreal / Instagram

No obstante, la jueza resaltó que, después de hacer el llamado en televisión nacional, todo se les salió de las manos y fue hasta el momento en que Jolette le habló mal a otro integrante del jurado, cuando fue expulsada definitivamente del programa.

“Entendiendo todo esto, hago el llamado al público (...) y se vuelve una locura eso. Fue contraproducente, no sabíamos que hacer con esta niña, nos enteramos de cosas muy difíciles de esta chica, pero la vida tan sabia que es, jamás imaginamos que a quién no le debía contestar era al señor López Gabito y en un concierto le habló espantoso (...) Se expulsa, se vuelven locos la familia del lugar”, narró.

Posteriormente, los ánimos habrían subido tanto de nivel que la producción envió a los críticos y a los participantes a camerinos para resguardar su seguridad.

“Nos encierran de la que se armó. A mí me cuentan, yo no lo vi, que hubo golpes y demás, yo no lo sé. Pero sí les puedo decir que estuvimos dos horas encerrados en un camerino 4x4 todo el alumnado que quedaba, críticos, familia de los críticos, maestros y los que pudieran hasta que se calmaran las cosas”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO