Lolita Cortés se sinceró sobre la carrera artística de su hija: “No tiene que ser yo”

Lolita Cortés se mostró un tanto preocupada por la negativa de su hija a desempeñarse profesionalmente (Foto: @lolacortesreal/ Instagram)

El pasado 10 de mayo, se reveló quiénes serán los críticos que integrarán el panel del jurado, los conductores principales, el director de la casa y el mentor en La Academia, edición de 2022.

Lolita Cortés formará parte del proyecto junto a Arturo López Gavito, reconocido productor musical que también ha destacado en anteriores generaciones por sus críticas. A la dupla de unirá Ana Bárbara, cantautora mexicana que cuenta con una de las carreras musicales más sólidas en el regional mexicano.

Recientemente, Romina Marcos mencionó lo siguiente: “Para mí, es un placer de verdad, compartir el escenario con Lolita, con Gerardo, con personas que me hicieron poner la piel chinita muchas veces y, ahora estar compartiendo una historia con ellos, la verdad que estoy muy agradecida con la vida”.

Lolita Cortés volvió a La Academia (Foto: CUARTOSCURO)

Al respecto, Lolita Cortés dejó ver que le gustaría que su hija Darían Romo fuera como ella, pues la percibe muy cohibida ante la trayectoria de su mamá. La jueza de diversos realitys se ha dedicado a las artes escénicas desde los 8 años, edad en la que participó en piezas teatrales como Anita la huerfanita, José el soñador y Vaselina, donde estuvo junto a los integrantes de la banda Timbiriche.

Es por esto que expresó lo siguiente en conversación con el programa Ventaneando:

“Yo no me había fijado, pero a mí me gustaría de repente que tuviera esa seguridad que tiene Romi, a mi pelota ha sido bien difícil yo sea su madre, para mi hija ha sido muy muy difícil, no ha sido fácil y siempre está con el miedo de que la comparen y por eso no ha querido hacer musicales; para mí ha sido un dolor constante, porque es una mujer talentosísima espero que algún día ella se dé cuenta que no tiene que ser yo”

Por otra parte, compartió cuáles serán los nuevos retos a los que se enfrentará con esta generación de la Academia, es decir, 20 años después de que iniciara.

Ella es una de las críticas más estrictas en el reality (Foto: captura de pantalla/Youtube)

“Yo voy a tener que aprender a entender las redes sociales, yo tengo que también aprender a decir con palabras, si es esta generación de cristal, sin que se sientan ofendidos”, mencionó. También detalló que le hizo una importante advertencia a su esposo con la finalidad de evitar todo tipo de polémicas ante el ojo público.

“Mi familia lo sabe (que estará en el reality), mi marido que es la primera generación que va a vivir conmigo, yo ya le dije ‘Por favor, te lo suplico amor, no contestes, o sea no contestes agresiones’ “, dijo en el programa Ventaneando.

Algunas de sus primeras participaciones en Televisa de Lolita Cortés ocurrieron cuando Lolita tenía entre 10 y 12 años, cantó en el Festival Juguemos a cantar de 1982 con la canción Don Quijote y Sancho Panza, también estuvo en el programa que en la década de los ochentas se llamaba Hoy mismo -actualmente Hoy-.

Lolita Cortés en una de sus primeras presentaciones en Televisa (Foto: captura de pantalla/lasestrellas.tv)

Desde entonces Lolita Cortés demostró tener un compromiso muy arraigado con las artes, pues aunque fuera un niña, realizaba sus interpretaciones tomándolas en serio de acuerdo con la disciplina.

En un clip de entrevista que se encuentra en el canal oficial de Las Estrellas, Dolores Vanessa Cortés Jiménez recordó a su mamá y la cantidad de materiales que tenía que transportar para impulsar su carrera.

SEGUIR LEYENDO: