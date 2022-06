Comparan a Rubí con Jolette por su presentación previo al estreno de “La Academia”; esto opina Lolita Cortés

Lolita Cortés criticó contundentemente a la quinceañera más viral.

La Academia regresará a la pantalla chica el próximo domingo 12 de junio con un programa muy especial por el vigésimo aniversario de la primera generación. La noticia tomó por sorpresa al público y pronto se comenzó a especular en redes sociales sobre el elenco de artistas que se reunirá para participar en esta ocasión tan especial y quiénes serán los alumnos que buscarán seguir los pasos de Yuridia, Yahir, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, Melissa Barrera o Esmeralda Ugalde.

En medio de los rumores y a días de que comience el reality, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde por fin se presentó al elenco de conductores conformado por Yahir, Mau Nieto, William Valdés y Vanessa Claudio. También se confirmó la participación de Arturo López Gavito, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Lolita Cortés como miembros del panel de críticos. Alexander Acha será el director, Alex Syntec se desempeñará como mentor, mientras que Myriam Montemayor -ganadora de la primera generación- será la madrina de honor.

Durante el mismo evento, los aspirantes a convertirse en alumnos de La Academia dieron una probadita de su talento frente a los medios y así se conocieron a los 18 participantes entre los que resaltó Rubí Ibarra, quien desde hace algunos años es considerada como la quinceañera más famosa de México por su viral invitación de cumpleaños.

Jolette Hernández formó parte de la cuarta generación de "La Academia". (Captura Twitter)

Tras su presentación, Lolita Cortés compartió su opinión sobre por qué la joven no debería formar parte del proyecto: “Me sorprende muchísimo que después de ¿Cuántos dijimos? 20 mil y tantos que hicieron audición esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron. Me parece inverosímil”.

La actriz reconoció que los nervios jugaron un papel muy importante en la interpretación de Rubí, sin embargo, su postura final fue contundente: “No, nena. No, princesa. Para mí, tú no debes estar aquí”.

Al final, la famosa quinceañera se quedó en la competencia gracias al voto de confianza que recibió por parte del público y se presentará en el primer concierto. Pero, después de lo ocurrido durante la presentación a medios, usuarios de redes sociales señalaron que la cantante podría convertirse en la nueva Jolette Hernández, ex alumna que durante su paso en el reality estuvo envuelta en la polémica por su calidad vocal y sus encontronazos con Lolita Cortés.

Rubí inundó las redes sociales en 2016 con su invitación de cumpleaños. (Captura Twitter)

“Me parece una burla lo de Rubí en La Academia, la chica no canta nada y sólo la están exponiendo. La nueva Jolette. Terrible”. “¿Será Rubí la nueva Jolette?”. “Rubí será Jolette 2.0″. “Rubí me recordó a Jolette, perdón”. “Es obvio que quieren a su Jolette de esta generación”. “Rubí en la academia va estar solo por chiste y será otra Jolette”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Hasta el momento la oriunda de San Luis Potosí ni la tapatía han dado declaraciones al respecto.

Por otro lado, Lolita Cortés concedió una breve entrevista al programa Sale el sol, donde respondió a los cuestionamientos sobre la posibilidad de que Jolette Hernández busque reintegrarse al reality como alumna y, sin guardarse nada, respondió: “Si la aceptaría de nuevo... estoy vieja, pero no est*pida”

Bajo este mismo contexto, Lolita Cortés comentó que no tiene miedo en compartir su opinión aunque a veces sea controversial y aseguró que su participación en el reality no responde a un personaje.

“La persona que está ahí criticando te va a decir la verdad, no te voy a decir: ‘No te preocupes para la próxima échale ganas’... yo te puedo asegurar que tal vez no hay próxima [...] Soy yo, lo que pasa es que yo no vivo con ese carácter, o sea, lo que yo pido es lo que yo doy, yo jamas te voy a pedir algo que yo no pueda dar. Yo pido disciplina, perseverancia, estudio, yo dudo, yo tengo miedo, yo he caído”, dijo.

