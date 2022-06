La Academia 2022: horario, concursantes, conductores y todo sobre el estreno

La Academia 2022 se estrenará el 12 de junio a las 20:00 horas (Foto: Instagram/@laacademiatv)

En 2002, un grupo de jóvenes cantantes se unió a La Academia, un formato de reality con conciertos, asesoría permanente por parte de profesores de arte y la convivencia entre participantes. El exitoso programa tuvo más ediciones a lo largo de dos décadas hasta llegar a la de aniversario número 20.

La temporada conmemorativa de La Academia se estrenará el próximo domingo 12 de junio a las 20:00 horas en el canal Azteca Uno.

Lolita Cortés será una de las críticas (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Para visualizar Azteca Uno, los fans pueden sintonizar el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; por otra parte, los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición.

El inicio de temporada de La Academia también podrá disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o bien, en la aplicación para celular TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita tanto en Android como en el sistema iOS.

Este formato de reality permite que los espectadores vean la transmisión 24/7, en la que podrán tener a detalle lo que ocurre en las clases así como la convivencia entre los participantes. El enlace para poder visualizarla en YouTube es este. Por el momento se puede leer un mensaje donde se informa que estará disponible después del primer concierto, que se realizará el domingo 12 de junio.

(Foto: captura de YouTube/@AztecaNovelas)

Además, la edición de aniversario de La Academia tendrá un programa especial donde se recordará cómo fueron las temporadas anteriores; este contenido se transmitirá este sábado 11 de junio a las 20:00 horas, un día antes del estreno.

El nuevo programa promete muchas sorpresas y desde hace casi dos meses se empezaron a anunciar los detalles como los conductores, mentores y el panel de jurado.

Yahir, un ex integrante de La Academia volverá para esta edición, pero ahora como el conductor principal. Cabe recordar que el cantante de temas como Llegaste a mi vida, Contigo si y El alma en pie se lanzó a la fama en la primera generación.

Yahir será el conductor (Foto: @yahirmusic/Instagram)

En uno de los clips de Azteca, el conductor de la temporada explicó lo siguiente: “Esto es de verdad una invitación de oro yo pegué el brinco de la emoción cuando me invitaron, cuando todavía no me daba cuenta lo que será ser el conductor del programa, era mi felicidad total”.

Por otra parte, el panel de críticos estará conformado por el productor Arturo López Gavito, la cantante Ana Bárbara, el presentador Horacio Villalobos y la actriz de teatro Lolita Cortés.

El estreno quedará marcado por ser de aniversario (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Por otro lado, el famoso cantante y productor Aleks Syntek será mentor, en el programa especial de Venga la Noche, el intérprete de Duele el amor explicó lo siguiente sobre su responsabilidad: “lo más importante es inspirarlos, comunicarles las ganas y el deseo, que saquen lo mejor de su esencia, trataré de hacer mi mejor papel pero quiero que sean muy auténticos.” Además, aseguró que quiere “tirar la casa por la ventana” para los musicales que harán.

Aleks Syntek será el mentor de los jóvenes participantes (FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM)

El director de La Academia será Alexander Acha; mientras que William Valdés será el host digital y Vanessa Claudio será co-conductora.

Ellos son los 16 cantantes que participarán en esta edición:

-Alejandra, originaria de Sonora

-Emilio, originario de Aguascalientes

-Esmeralda, originaria de Guerrero

-Andrés, originario de Sonora

Serán 16 los concursantes (Foto: Instagram/@laacademiatv)

-Rubí, originaria de San Luis Potosí. Ella es la joven que en su momento se hizo famosa porque su fiesta de XV años se viralizó más de lo esperado en Facebook; sus padres no tuvieron otra opción más que recibir con agrado a varios miles de invitados.

-Fernanda, originaria de Tabasco

-Santiago, originario de la Ciudad de México

-Nelson, originario de Guatemala

-Zunio de Ecuador

-Cesia, originaria de Honduras

Así apareció Rubí como concursante (Capturas de video de Instagram: @laacademiatv)

-Mariana Logue, originaria de la Ciudad de México

-Isabela, originaria de Tabasco

-Roberto Poot, originario de Quintana Roo

-Eduardo, originario de Estados Unidos

-Mar de Ecuador

-Jackie, originaria de Sinaloa

