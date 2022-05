Gustavo Lara cuestiona a artistas que denuncian abuso sexual años después: “La culpa es compartida”

Para Lara, las denuncias de acoso y abuso expresadas muchos años después de que ocurrieron, podría "no tener caso" (Foto: Instagram)

“Yo he tenido mucha suerte proque a mí nunca me han pasado ese tipo de cosas, es un tema muy difícil”, dijo el cantautor veracruzano Gustavo Lara a Infobae México sobre los sonados casos de abuso y acoso a los artistas en el medio del espectáculo mexicano.

Y es que algunos cantantes que brillaron en la década de los 90 han denunciado recientemente que fueron víctimas desde abuso de poder y manipulación hasta acoso y abuso sexual por parte de hombres importantes en la industria por aquelllos años.

A 26 años de su lanzamiento como cantante, cuando sonó fuertemente en las radios de México y Centroamérica con temas como A la sombra de los ángeles y Aliento con aliento, Gustavo Lara recuerda que “el medio es muy pequeño”, por tanto los cantantes y actores se conocían entre ellos y con los productores.

El músico vivió una época de gloria discográfica, pero ahora apuesta por la producción independiente (Foto: AP Comunicaciones)

“Hay gente que se siente abusada, pero el medio es muy pequeño, todo mundo se conoce y cuando tú vas a tocar la puerta de un productor o manager ya tienes referencias, nadie va a ciegas, todos sabemos en dónde nos metemos”, expresó el compositor, quien se presentará para reencontrarse con su público de la CDMX en concierto este 27 de mayo.

Para el músico que desde hace años se ha desarrollado como artista independiente, en ciertos casos se habría dado un compromiso no explícito y por ello hubo permisividades en las relaciones entre artista y manager:

“Aun así con todo lo que se comentaba de ciertos managers o productores la gente iba es que sabían en lo que se metían, y mientras tuvieron éxito y reconocimiento no dijeron nada, y después de muchos años...no deja de ser abuso, pero creo que hay algo compartido”, agregó el famoso de 51 años.

Mauricio Martínez ha sido uno de los más recientes casos en darse a conocer, el actor y cantante denunció penalmente al representante Toño Berumen, por acoso sexual ocurrido hace dos décadas (Foto: Instagram)

“Todo el mundo está alzando la voz, y está bien, pero creo que en su momento ellos se pusieron ahí para que esta gente abusara, por esta hambre de ser famoso, de ser celebridad, y ahí es donde creo que la culpa es compartida, no sólo de uno”

Sin demeritar los casos de denuncia en contra de productores como Luis de Llano, Toño Berumen -ex representante de grupos como Mercurio, Kairo y Magneto, de quien se sabe que existe una denuncia colectiva por acoso y abuso sexual a varones- y músicos como el fallecido Armando Vega-Gil, Gustavo siente que “no tiene mucho sentido” hablar de ello tantos años después.

“La gente tiene necesidad de decir sus cosas y hay otros que se agrran de esto para tener sus dos minutos de fama, que yo siento que no vale la pena: la regaste, ya pasó, ya tienes tu vida y demás”, contó el cantante de Princesa y Te me vas.

Sahsa Sokol compartió en el Día internacional de la mujer de 2022, que tras reflexionarlo, cayó en cuenta que fue víctima de abuso por parte de su representante Luis de Llano (Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova)

Denunciar casos cometidos en el pasado le parece un despropósito al cantautor, pues considera que hay quien sólo lo hace por conseguir reflector mediático.

“A lo mejor hay unos que sí están muy lastimados y todo, pero después de tantos años venir a decirlo, ahorita cuando eres una persona adulta, a lo mejor hasta con hijos, siento que no tiene mucho sentido, pero habrá gente que sí le sirva y otros que lo hagan solamente por fama”

Gustavo, quien ha sido parte del proyecto 90s Pop Tour como invitado especial, mantiene relación con otros talentos de la generación, y considera que hay que ser “un buen compañero” en el medio:

El compositor defiende el valor de la música romántica frente a otras expresiones artísticas como el género urbano (Foto: AP Comunicaciones)

“En aquella época viajaba uno mucho, te llevabas con todos, pero no de super brothers, yo tenía mis amigos por fuera, pero después de muchos años yo me he reencontrado con mucha gente, acabo de hacer un dueto con Ernesto D’Alessio, que fuimos compañeros de generación en los 90″, contó.

“Me reencuentro con gente de otros géneros, mi productor es Neto Grazzia de Los guardianes del amor, después de un rato grabo un dueto con Nicho Hinojosa que es muy amigo mío, conozco a la gente, yo creo que uno tiene que ser muy buen compañero, y en tu vida privada tener tus espacios. Lo que se vive como artista no tiene mucho que ver con la vida real, he sido muy cuidadoso con mis amigos”, confesó el músico que aún tiene sueños dorados por cumplir.

Desde su salida de las grandes disqueras, Gustavo Lara ha producido de manera independiente cinco álbumes de canciones románticas (Foto: Gustavo Lara)

El artista que comenzó cantando coros a los 19 años con Pedro Fernández sería feliz de poder compartir una grabación o el escenario con tres estrellas internacionales.

“Me encanta la mejor cantante del mundo que es para mí Laura Pausini, y obviamente hacer un dueto con Luis Miguel sería otro rollo, incluso Juan Luis Guerra, para mí es de los más grandes artistas, compositores, productores , eso sería como mi sueño hecho realidad”, contó Gustavo, quien actualmente promociona su álbum Ocho.

