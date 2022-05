Luis de Llano estaría preparando su defensa legal contra Sasha Sokol

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

El tema que destapó Sasha Sokol el pasado 8 de marzo cuando emitió un comunicado de denuncia contra Luis de Llano sigue estando vigente, pues la cantante ha hecho recientes declaraciones que han avivado el revuelo causado por el reconocimiento de un abuso de poder por parte del productor, varios años mayor que la artista y con quien sostuvo una relación sentimental en los 80.

Aunque Sasha dejó entrever en un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que aún no ha iniciado una denuncia ante las autoridades por el probable caso de estupro ocurrido hace más de 30 años, ahora una periodista contó que De Llano ya se está preparando para posiblemente enfrentarse a ella.

“Me enteré (de) que don Luis de Llano se está preparando, no está hablando con nadie, no da ninguna declaración, pero sí está preparando su defensa”, aseguró Mónica Castañeda en Ventaneando, quien también respondió a las declaraciones de Sokol, acerca de que los medios de comunicación “normalizaron su relación por años”.

La cantante pidió no lucrar con su historia en la anunciada bioserie de Timbiriche (Fotos: Instagram/@sashasokolova/@luisdllanomacedo)

Así respondió la colaboradora de Pati Chapoy:

“Los medios no tenemos nada que ver con una decisión personal y nosotros simplemente lo que hemos hecho todo este tiempo es hablar de lo que ellos también han hablado”

Aunque la cantante aún no realiza una denuncia de manera formal, sí se ha pronunciado ante los medios de comunicación.

Por su parte, Luis de Llano ha permanecido en silencio tras el comunicado que emitió a finales de marzo, donde dijo ser inocente y no haber cometido “crimen alguno”, pues la relación con Sokol fue consensuada y libre.

Recientemente el ex diputado Sergio Mayer, quien anteriormente se había reservado en comentar su postura en el caso, fue un poco más allá y al fin dejó entrever que Luis de Llano habría de pagar penalmente la falta en la que incurrió hace más de 30 años.

Mayer al fin condenó las acciones de Luis de Llano (Fotos: Instagram@sergiomayerb/@luisdllanomacedo)

Sobre el productor de Televisa, Mayer mencionó en un encuentro con la prensa que “mucha gente del medio artístico le debe mucho” y añadió, “lo quiero porque es mi amigo, pero siempre he dicho y he sido congruente en favorecer y privilegiar siempre a los menores de edad y a las víctimas, y si es necesario y si él tiene algo y tiene que pagar ante la ley, pues lo tendrá que pagar y tendrá que responsabilizarse de los actos que cometió en su momento, sea Luis, sea quien sea”.

Además, una mujer ligada cercanamente a Sasha aplaudió a su amiga que haya puesto el tema del acoso y el abuso de poder contra las mujeres por un momento en la mesa de discusión ante la sociedad. Fue Mariana Garza, quien la conoce desde la infancia en Timbiriche, la que celebró la reflexión de su compañera.

“Es un tema muy doloroso, muy, es un tema que nosotros vivimos de muchas maneras, estando ahí en una edad y que seguimos juntos”, expresó la cantante, actriz y productora teatral, quien reconoce el valor y el temple que ha demostrado Sasha al hacer público el episodio que vivió en su adolescencia.

Mariana Garza destacó que el tema de Sasha ha puesto el tema del abuso en el centro de la conversación (Foto: Instagram)

“Ahora lo que creo es que respeto muchísimo a mi hermana por hacer esta recapitulación y nombrar las cosas con su nombre, creo que ayuda en muchos sentidos a muchas personas a darnos cuenta de que...y lo hablaba hace rato con esta obra, de cómo hay que revisar las cosas con las que nos educaron y que normalizamos y que efectivamente no están bien”, añadió con semblante serio la cantante de Besos de ceniza.

Garza destacó que el hecho de que el tema se haya destapado de manera amplia en los medios de comunicación abona a que el tema del abuso de poder y la violencia contra las mujeres y los menores se “ponga sobre la mesa” en la sociedad.

“La admiro mucho y la respeto mucho, como mamá es una situación que me ha ayudado a hablar con mis hijas, le agradezco que ponga el tema sobre la mesa y que lo haga de la manera en que lo está haciendo, primero poniendo la verdad. Ella vivió ciertas situaciones, las vivió de una manera y en este momento de su vida, a esta edad, se da cuenta que es distinto a cómo lo vivió y yo me quito el sombrero”, añadió la ex Timbiriche.

SEGUIR LEYENDO: