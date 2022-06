El productor Marco Flavio Cruz defendió a su amigo Luis de Llano: “Desmadrosos, pero respetuosos”

Marco Flavio Cruz dijo que estará "hasta la muerte" apoyando a su amigo (Foto: CUARTOSCURO)

A casi tres meses de que Sasha Sokol emitiera un comunicado en el marco del Día internacional de la Mujer, donde declaró en sus redes sociales y a través de la empresa OCESA haber sido objeto de abuso por parte de Luis de Llano, el tema sigue en el candelero.

Y es que la ex integrante de Timbiriche dio a conocer que tras varios años de reflexionar la situación, cayó en cuenta que a sus 14 años fue víctima del productor de televisión, quien entonces tenía 39 años y comenzó con ella una relación que duró 4 años.

El tema causó revuelo entre la sociedad y en el medio artístico, y no fueron pocos los famosos que se pronunciaron a favor de la intérprete de Serás el aire, quien lanzó un segundo comunicado a casi un mes del primero, donde refrendó lo dicho y se defendió del productor, quien a su favor argumentó que la relación había sido “libre y consensuada”, por lo que no habría cometido “ningún delito”.

Luis de Llano sostuvo una relación con Sasha Sokol basada en el abuso de poder, según la intérprete (Foto: Archivo)

Ahora, un entrañable amigo del productor de proyectos como Agujetas de color de rosa, Alcanzar una estrella y Baila conmigo habló del tema y le expresó su apoyo de De Llano, a quien dijo no abandonará jamás.

Se trata del también productor Marco Flavio Cruz, quien al igual que Luis, formó parte de las producciones de Televisa, donde desarrolló exitosos proyectos de corte juvenil, mayormente en la década de los 90.

Marco Flavio dijo que su amigo “es un caballero”, por lo que su apoyo hacia él será incondicional y “hasta la muerte”.

Marco Flavio Cruz fue uno de los productores estrella de Televisa en los 80 y 90 (Foto: Twitter/@marcoflaviocruz)

“Yo lo único que sé es que Luis de Llano es mi mejor amigo, es como mi hermano, es mi compadre. Trabajamos juntos 38 años, ahora nos frecuentamos, hemos trabajado mucho, tengo la esperanza de volver a trabajar con él“, expresó el productor a la periodista María Luisa Valdés Doria para Multimedios, en un encuentro con él como parte del Festival de las paellas del Hotel Elcano, en Acapulco, Guerrero.

El responsable de proyectos musicales como Canción de amor, Premios TVyNovelas, Mi generación, Videocosmos, Festival Acapulco y Sensualidad grupera, señaló que él y Luis suelen ser “desmadrosos”, pero aseguró que siempre han sido respetuosos y no sabe “qué pasó ahí”, en referencia a la relación de Sokol con De Llano.

“El Luis de Llano que yo conozco es un caballero, conozco a su esposa, a sus ex esposas, conocí a sus novias y yo siempre escuché buenos comentarios. Hemos convivido, hemos vivido, hemos viajado, hemos hecho fiestas, somos relajientos, desmadrosos, pero siempre respetuosos, ahí no sé qué pasó”

Benny Ibarra, sobrino de Luis y ex novio de Sasha, se pronunció a favor de la cantante (Foto: Instagram/@luisdllanomacedo/@sashasokolova/@bennyibarra)

El productor, quien a últimas fechas se ha dedicado a impulsar su restaurante de hamburguesas, comentó lo que sabe del estado anímico del hermano de Julissa y tío de Benny Ibarra.

“No sé (cómo está). Tengo la esperanza que esté bien porque yo creo que es un trago amargo, ¿no? Hay que seguir, el reloj sigue haciendo tic tac y ya saldremos todos adelante con una mejor actitud, una mejor forma de ver la vida, y yo creo qu él también”, expresó el realizador.

“Él es una persona optimista, es una persona íntegra y tiene mucha fuerza, y de las personas afectadas, espero que todo salga bien, y que todo salga hacia adelante”, continuó.

Luis de Llano mencionó que Sasha en Sokol veía en él una figura paterna, su entrevista con Yordi detonó el comunicado de Sasha (Foto: Instagram)

Al ser cuestionado sobre el hecho de que siendo su mejor amigo cómo se ha tratado el tema en privado, así contestó Marco Flavio, quien preparó una paella en el festival celebrado en Acapulco:

“Qué chismosa, porque es mi mejor amigo no te voy a decir nada, pero obvio que le hablé, no manches, pero qué, no te voy a decir, él sabe que estoy con él hasta la muerte”, aclaró.

La cantante pidió no lucrar con su historia en la próxima bioserie de Timbiriche (Fotos: Instagram/@sashasokolova/@luisdllanomacedo)

Respecto a su relación con Sasha Sokol, el productor de televisión dijo que no ha tenido contacto con ella:

“Nunca tuve una amistad muy cercana, trabajamos juntos, hicimos novelas, muchas cosas, siempre tuve... tengo una muy buena relación con ella, nos divertíamos, pero es que todo está bien”, concluyó.

