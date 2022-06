“Voy a dar todo mi corazón”: Yahir respondió a críticas por conducir “La Academia”

(Foto: @yahirmusic/Instagram)

En cuanto se anunció la décimo tercera generación de La Academia se comenzó a especular sobre quién podría ser el conductor principal. Los nombres de algunos ex presentadores del reality como Adal Ramones, Alan Tacher, Fernando del Solar, Ingrid Coronado y Rafael Aranda se posicionaron entre los principales candidatos, pero, para sorpresa de muchos, ninguno de ellos participará en esta edición especial por el 20 aniversario de la primera generación, sino lo hará un famoso ex alumno, Yahir.

La decisión impactó a los fans del programa debido a que Yahir no cuenta con experiencia como conductor. Cabe mencionar que desde su salida de la primera generación del reality dedicó sus esfuerzos en posicionarse entre el gusto del público con canciones como Alucinado, La locura, Contigo sí, No te apartes de mí y Amiga; también ha participado en otros programas como La Voz México y Tu cara me suena, además de incursionar en el mundo de la actuación con Mi marido tiene familia, Soñarás y Enamórate.

Constantemente Daniel Bisogno se ve envuelto en la polémica por sus comentarios sobre diversos temas. (Foto: Instagram/@bisognodaniel)

Algunos usuarios de redes sociales compartieron su emoción por ver esta nueva etapa del artista, mientras que otros lo criticaron. Tal fue el caso de Daniel Bisogno, quien durante un programa de Ventaneando se pronunció en contra de Yahir como presentador, pues considera que no cuenta con las suficientes bases para conducir el programa y mejor debería participar como crítico.

“Tipazo, buena persona, pero no es conductor (…) Creo que para un programa de altura y de la talla de La academia, que es su aniversario tan importante, Yahir podría estar de coach o de crítico, de cualquier cosa en la música que es su fuerte, es un gran cantante, pero creo que en la conducción se deben de tener los ingredientes para ser conductor”, dijo.

Yahir respondió a los comentarios negativos durante una conferencia de prensa con motivo de la presentación del elenco que participará en la nueva generación de La Academia. En general, agradeció la oportunidad y explicó que aceptó debido a que se considera un artista multifacético.

“Si es algo nuevo para mí, pero soy un hombre de retos, soy un hombre de carácter, soy un hombre fuerte, soy un hombre que me gusta la disciplina, me gusta trabajar y me encanta aprender. Ninguno de los proyectos, por más grandes que me parezcan les he dicho que no. Cuando está en el corazón, cuando uno lo quiere hacer, cuando uno se enfoca y se visualiza ahí, yo creo que hay que hacerlo en vez de estar tirando la crítica, el hate”, dijo.

Dennis será conductor digital (Foto: @yahirmusic/Instagram)

“Hay que dar la oportunidad [...] voy a dar lo mejor rompiendo la expectativa de ustedes, voy a dar todo mi corazón en este proyecto”

Por otro lado, Yahir aprovechó la ocasión para hablar sobre el impacto que tuvo el reality en su carrera: “La emoción de estar aquí 20 años después, en esta casa, en este foro de La Academia que para mí fue la oportunidad de mi vida, me cambió la vida después de eso. Conocí una manera de trabajar diferente, conocí una manera de disciplina, esfuerzo, de trabajo duro, de crítica ruda”.

El intérpret reconoció que en durante las últimas semanas ha recibido el apoyo de sus compañeros, entre ellos Lolita Cortés -también conocida como La Juez de Hierro por sus críticas a los académicos-, quien durante una entrevista para Sale el sol habló al respecto.

“Va a tener que aprender así como todos los alumnos van a tener que aprender a subir al escenario y como nosotros los críticos vamos a tener que aprender a dar una crítica en este nuevo mundo en donde lo que dices es escuchado”, dijo.

