Destaparon a Yahir como conductor de La Academia 20 años y Daniel Bisogno lo criticó

El conductor consideró que Yahir no es el idóneo para conducir el programa (Foto: CUARTOSCURO)

Tras varios meses de especulaciones, por fin la tarde de este lunes 30 de mayo se dio a conocer quién será el conductor principal de La academia 20 años, la próxima emisión del reality show de TV Azteca que celebra dos décadas de su lanzamiento.

Y es que diversos nombres habían sonado como rumores, pues aunque el programa dará inicio el próximo 12 de junio, al momento no se había anunciado de manera oficial a quien ocupe el puesto de conductor de la famosa emisión.

En los materiales publicitarios del programa aparecen todas las celebridades que estarán involucradas en el reality, pero llamaba la atención la ausencia de un conductor o conductora principal, duda que quedó resuelta con una declaración de Lolita Cortés.

El programa contará con la presencia de Ana Bárbara, Aleks Syntek y Alexander Acha (Foto: TV Azteca)

Aunque sonaron nombres como el de Adal Ramones, Alan Tacher -quien fue el conductor original del programa-, Yuri -a quien recientemente la televisora le produjo un programa especial para honrar su trayectoria- y hasta de Adrián Uribe, tras la liberación de su compromiso con Televisa, ahora se dio a conocer el nombre de quien llevará la titularidad del programa.

En un reciente encuentro con la prensa, Cortés, quien será una de las críticas de la emisión junto a Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito, destapó brevemente: “El conductor va a ser Yahir”.

En esta ocasión el intérprete de Alucinado, además de conducir las galas, también será parte del jurado, tal y como ya lo ha sido en ediciones del programa anteriormente. Aunque Yahir no se ha pronunciado al respecto, apenas hace un día mostró una publicación donde se le ve en una sesión de fotos y escribió, “híjole, ya quiero contarles...”, dejando a sus seguidores en suspenso.

En 2002, el cantante estuvo a punto de renunciar al reality que lo lanzó a la fama (Foto: Televisa)

En el programa Ventaneando fue transmitida la declaración de Lolita Cortés, pero la decisión de la producción de TV Azteca no fue del agrado de Daniel Bisogno, quien se lanzó contra el egresado de la primera generación, quien pese a haber quedado en cuarto lugar en ese entonces, hoy es uno de los cantantes más destacados de la balada pop en México.

Y es que el conductor del programa de espectáculos señaló que el también actor del musical Hoy no me puedo levantar no domina la conducción, y comentó que en lugar del cantante, quienes deberían ocupar ese puesto son Alan Tacher o Ingrid Coronado, quienes ya cuentan con experiencia en el formato.

“Tipazo, buena persona, pero no es conductor (…) Creo que para un programa de altura y de la talla de La academia, que es su aniversario tan importante, Yahir podría estar de coach o de crítico, de cualquier cosa en la música que es su fuerte, es un gran cantante, pero creo que en la conducción se deben de tener los ingredientes para ser conductor”, detalló Bisogno y añadió que el lugar lo debe ocupar gente que se formó en la televisora. “‘La academia es únicamente de gente que se ha formado aquí y que la gente reconoce perfectamente”.

El polémico presentador expresó que La academia es un espacio ideal para las figuras surgidas de la televisora (Foto: Instagram @bisognodaniel)

“Yo hubiera peleado por tener a Alan Tacher que fue el conductor en su momento pero si no era Alan Tacher, creo que gente que se haya formado aquí en Azteca”

Los detalles de la nueva edición del programa se han ido revelando al paso de las semanas, de este modo el público del programa está enterado de que podrá disfrutar de la presencia de los jueces Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Ana Bárbara.

Por su parte, Vanessa Claudio será la co-conductora; William Valdés, el host digital que se encargará de darle seguimiento al proyecto a través de las redes sociales. Asimismo, Alexander Acha será el director de la escuela de talentos y Aleks Syntek, el mentor musical.

La noticia de la incorporación de Yahir al reality llega de sorpresa, sobre todo porque hace tres semanas el cantante conversó con Infobae México y aseguró que no había recibido una invitación para sumarse al proyecto.

La primera generación de La Academia presentó a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

“No, fíjate, no he recibido nada, no he recibido ninguna invitación de nada, y pues nada, yo sigo en los proyectos, a seguirle dando en lo que estoy. Si quieren hacer algún festejo o alguna cosa, no sé cómo vayan, pero yo creo que ya va un poquito tarde el asunto, porque ya es en estos días...”, contó el cantante, quien se ha consolidado como uno de los académicos egresados más exitosos.

SEGUIR LEYENDO: