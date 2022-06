Survivor tercera temporada: cuándo se estrena y quiénes podrían estar

Foto: Survivor México

Poco a poco se han ido revelando nuevos detalles sobre la tercera temporada de Survivor México, en el primer adelanto se escuchó la voz de Carlos Guerrero Warrior, de forma que el comentarista deportivo nuevamente fungirá como conductor, cabe recordar que en la edición inaugural fue Arturo Islas el encargado de orientar a los concursantes.

Este día el conductor confirmó su participación y anunció que la tercera temporada llegará a Azteca Uno el próximo miércoles 15 de junio, cerca del final de Soy Famoso: ¡Sácame de aquí!

Para visualizar Azteca Uno, los fans pueden sintonizar el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; por otra parte, los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición.

Cyntia, Pablo y Julio fueron los finalistas de la competencia correspondiente a 2021 (Foto: @survivormexico/Instagram)

El inicio de temporada de Survivor México también podrá disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o bien, en la aplicación para celular TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita tanto en Android como en el sistema iOS.

Por otra parte, el ex concursante Gary Centeno comentó en la publicación de Instagram “Que arda”, aunque no especificó si volverá a la temporada o simplemente se siente entusiasmado por la nueva edición. Algunos de sus fans afirman que si volverá porque colocó una historia en su cuenta de Instagram donde mostró su foto y la de algunos compañeros de su “team”.

También surgieron rumores sobre la probable participación de Brenda Zambrano y Mati Álvarez de Exatlón México. Aunque la ex integrante de Acapulco Shore no ha confirmado o desmenido la información, la campeona del reality deportivo ya fijó muy claramente su postura. “¡Ah caray! ¿Apoco entraré a Survivor? No lo creo”, escribió en su cuenta de Twitter.

(Foto: Twitter/@ExatlonMx)

El misterioso mensaje provocó curiosidad por parte de sus seguidores, así que una internauta le dijo que “la tenía en suspenso”, así que la tricampeona de Exatlón respondió lo siguiente: “Jajaja, confirmó por aquí que nooo entraría a Survivor. Paz”. En otro tuit, un usuario intentó burlarse de la Golden Champion diciendo que sería la primera eliminada, pero en lugar de hacerla enojar, le provocó risa y le respondió que sí.

Aunque todavía no se ha anunciado a ningún concursante de forma oficial, la presentadora Flor Rubio reveló en su programa quiénes serían los concursantes de otras temporadas que buscarían la revancha.

Se trata de Gabriel Gabo Cuevas, quien en la segunda temporada fue catalogado como el jugador “más débil” de la tribu Jaguares y también fue el primero en salir de la competencia tras causar polémica. Su objetivo sería exhibir el talento que no demostró en esa oportunidad.

(Foto: captura de pantalla de Instagram @survivormexico)

Curvy Zelma también estaría buscando la revancha, ella participó en la primer temporada como parte de la tribu Kuaukali; esta vez tendría la misión de no ser eliminada. Cabe recordar que en dicha edición salió entre la polémica porque hizo estrategias engañosas.

(Foto: Instagram de Curvy Zelma)

Otros integrantes que buscarían unirse de nuevo al reality serían Bernadette Tur, Jero Palazuelos y Ximena Duggan, los tres pertenecientes a la primera edición del reality.

Cabe señalar que Duggan acaba de salir de una temporada de Exatlón.

En qué consiste Survivor México

En Survivor México, un grupo de entre 10 y 16 personas se divide en dos tribus, en la temporada de 2021, los equipos fueron Jaguares, representado en color amarillo y Halcones, representado en color verde.

Cada tribu tiene que seleccionar un líder y sortear diversos circuitos, pero todo esto se suma a la desesperación por la falta de alimento, el aprender a convivir con los compañeros sin importar sus ideologías, solucionar conflictos, sobrellevar el cambiante clima, seguir corriendo incluso con heridas y aceptar que probablemente no tendrán el refugio mejor equipado todas las semanas.

En TV Azteca, los días “entre semana” están destinados a mostrar el desarrollo de los diferentes retos y pruebas mientras que cada domingo hay una eliminación.

