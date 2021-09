Natalia Alcocer de “Survivor”, reveló los maltratos de parte de su exesposo

Natalia Alcocer fue la sexta eliminada de Survivor México segunda temporada de "Survivor México" (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Natalia Alcocer, exparticipante de Survivor, confesó que su exesposo y padre de sus hijos, Juan José Chimal Velasco, la ha maltratado psicológicamente y sus abogados no han podido responsabilizarlo de sus obligaciones paternas.

Fue a través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram donde la modelo habló del tema y reveló que ha sido maltratada física, psicológica y económicamente por Juan José y de acuerdo con la modelo, ha tratado de evadir la ley.

En el video se puede ver a Natalia muy afectada e incluso con la playera y el rostro húmedos por sus lágrimas. “No logro entender, yo creo que el único mensaje que quiero compartir y que quede hoy aquí claro, y que sé que muchas de ustedes están pasando por lo mismo, es que no entiendo cómo alguien puede hacer esto, por molestar a la mamá”.

El video de la actriz tiene una duración de poco más de cinco minutos (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Alcocer también compartió que siente mucha inseguridad y desconfianza por parte de sus abogados, pues teme que Juan José vaya a pagarles para que dejen su caso y que ella y sus hijas queden totalmente desprotegidas.

“Hoy no sé en quién confiar, a quién acudir, con quién levantar la mano, con qué abogado acercarme sin sentir que se van a comprar, que me están diciendo la verdad, que me están diciendo una mentira. Cuando yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijas, lo que se merecen y lo que yo me merezco”.

Además, Natalia dijo estar consciente de que otras mujeres están pasando por lo mismo, así que dijo que sería solidaria con todas las personas que atraviesan por algún mal momento y dejo en claro que lo único que está buscando es que sus hijas tengan lo que se merecen y nada más.

Después del video, la actriz compartió esta imagen con la descripción: "la voz el lo último que pierdes-2 (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

“Sé que muchas de ustedes están pasando por lo mismo y es mucha frustración no saber a dónde correr, a quién pedirle ayuda, no saber a quién creerle. Cuando lo único que estoy pidiendo es lo que se merecen mis hijas. No estoy pidiendo nada más”.

La modelo tuvo una relación de seis años con su esposo, la cual decidió finalizar en julio del año pasado y entre varios rumores, confesó al creador de contenido Gerardo Escareño que su hija mayor descubrió que su padre le había sido infiel a su mamá.

“Entré al reality show ya separada, yo me separé el 7 de julio del 2020. Sí me separé porque caché un cuerno pero fue en febrero de 2020 y quise aclarar, lo que más me enojó, es que desde febrero, que supe que me puso el cuerno, que fue un momento muy doloroso, porque aparte mi hija mayor fue la que lo cachó”, confesó Natalia.

"Pase lo que pase siempre Los papás de Martina" fue parte de la descripción de la foto que compartió la actriz (foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Argumentó que tomó la decisión porque descubrió que no había sido un asunto de una noche, sino que esa relación extramatrimonial llevaba un tiempo:

“En el momento en que me separé, me separé desde la paz, desde el amor, desde el perdón, muchas mujeres me entenderán es muy doloroso cuando cachas que te están poniendo el cuerno y más que no ha sido de one night stand, sino que ha sido algo que ha pasado durante mucho tiempo”.

La sexta eliminada de Survivor no quiso explicar cómo fue que Martina, su hija mayor, se enteró de que su papá engañaba a su mamá, pero detalló que lo supo a través del celular.

La actriz tuvo una relación de un mes con Jero Palazuelos después de su llegada del reality de supervivencia (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

“Me encantaría hablar más pero está el asunto legal, pero fue por teléfono, fue Martina y obviamente es mucho más doloroso porque Martina [...] Y para ella fue más doloroso porque cuando eliges que alguien sea tu papá, cuando te defrauda es el triple de doloroso que tu papá biológico. Me dolió mucho que Martina tuviera que aceptar ese golpe y decírmelo”.

