Survivor México: Mati Álvarez aclaró si participará en la tercera temporada

El pasado13 de abril se confirmó la tercera temporada de Survivor México, un reality de TV Azteca que se graba en las playas de República Dominicana y el ganador obtiene alrededor de 2 millones de pesos. Por el momento no se han confirmado los concursantes de esta edición, pero diversos rumores aseguraron que Mati Álvarez y Brenda Zambrano participarían.

“Una travesía en condiciones extremas, donde solamente los valientes podrán sobrevivir o deberán huir… 𝗦𝗨𝗥𝗩𝗜𝗩𝗢𝗥 𝗠𝗘́𝗫𝗜𝗖𝗢, MUY PRONTO por 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗢.”, se pudo leer en todas las redes sociales de este programa.

Aunque la ex integrante de Acapulco Shore no ha confirmado o desmenido la información, la campeona de Exatlón México ya fijó muy claramente su postura. “¡Ah caray! ¿Apoco entraré a Survivor? No lo creo”, escribió en su cuenta de Twitter.

El misterioso mensaje provocó curiosidad por parte de sus seguidores, así que una internauta le dijo que “la tenía en suspenso”, así que la tricampeona de Exatlón respondió lo siguiente: “Jajaja, confirmó por aquí que nooo entraría a Survivor. Paz”. En otro tuit, un usuario intentó burlarse de la Golden Champion diciendo que sería la primera eliminada, pero en lugar de hacerla enojar, le provocó risa y le respondió que sí.

En las publicaciones de Survivor México se compartió un pequeño clip en el que se mostraron los mejores momentos de la segunda temporada de este reality, la cual terminó el 15 de agosto de 2021.

Todavía no hay una fecha específica de estreno, pero en el avance que publicó la cuenta oficial hace 4 días, se dijo que llegará a Azteca Uno en el mes de junio. En el primer adelanto se escucha la voz de Carlos Guerrero Warrior, de forma que el comentarista deportivo nuevamente fungirá como conductor, en la primera temporada fue Arturo Islas el encargado de orientar a los concursantes.

Por otra parte, el ex concursante Gary Centeno comentó en la publicación de Instagram “Que arda”, aunque no especificó si volverá a la temporada o simplemente se siente entusiasmado por la nueva edición. Algunos de sus fans afirman que si volverá porque colocó una historia en su cuenta de Instagram donde mostró su foto y la de algunos compañeros de su “team”.

De forma oficial todavía no se confirma quiénes serán o cómo se seleccionarán a los participantes, pero a finales de 2021, Flor Rubio aseguró que la tercera temporada de Survivor México que tiene como objetivo la modalidad “revancha”, donde varios de los integrantes de temporadas anteriores podrían regresar para tener su segunda oportunidad y así vengarse de algunos de sus ex compañeros.

Cabe señalar que la segunda temporada de Survivor México estuvo llena de drama, pues algunos concursantes marcaron desde el inicio su deseo de polémica -como Bella de la Vega y Gabo Cuevas-, otros establecieron una tribu alterna llamada “Hienas”, otros formaron un “dream team” para seleccionar a quienes consideraban verdaderamente aptos para la competencia e incluso se establecieron “impuestos”.

En su momento, los fans del reality comenzaron a especular sobre Pato Araujo, Aristeo Cázares y otros concursantes de Exatlón como posibles participantes de Survivor, de forma que Sandra Smester, directora general de contenidos y distribución de TV Azteca, negó la información y aseguró que todavía no estaban en proceso de casting.

“Hola, creo que vas un poco apresurada. Todavía no estamos en casting. Gracias por la promoción y apoyo”, escribió como respuesta a una cuenta que aseguraba la información de los integrantes.

En qué consiste Survivor México

En Survivor México, un grupo de entre 10 y 16 personas se divide en dos tribus, en la temporada de 2021, los equipos fueron Jaguares, representado en color amarillo y Halcones, representado en color verde.

Cada tribu tiene que seleccionar un líder y sortear diversos circuitos, pero todo esto se suma a la desesperación por la falta de alimento, el aprender a convivir con los compañeros sin importar sus ideologías, solucionar conflictos, sobrellevar el cambiante clima, seguir corriendo incluso con heridas y aceptar que probablemente no tendrán el refugio mejor equipado todas las semanas.

En TV Azteca, los días “entre semana” están destinados a mostrar el desarrollo de los diferentes retos y pruebas mientras que cada domingo hay una eliminación.

