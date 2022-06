La Casa de los Famosos 2: por qué aseguraron que Niurka le habría hecho brujería a Laura Bozzo

Laura Bozzo se habría dejado hacer un "trabajo" por Niurka (Fotos: CUARTOSCURO Ig/@niurka.oficial)

La segunda temporada de La Casa de los Famosos se convirtió rápidamente en sede de la polémica, Laura Bozzo es una de las participantes más queridas por el público, ya que incluso le han hecho memes y cuentas que suben sus momentos más divertidos a redes sociales.

Recientemente algunos televidentes publicaron unos videos sobre supuesta brujería al interior de La Casa, en algunos fragmentos recuperados por internautas, se pudo escuchar a Niurka intentando convencer a la presentadora de talk shows de hacerse un “trabajo”; sin embargo hubo quienes señalaron que esto podría afectarla.

“Te voy a hacer un jujujaja ahorita, como dicen urbanamente, una brujería”, dijo la bailarina. De inmediato, Bozzo respondió “Ah no, brujería no. No”, sin embargo terminó quedándose quieta y sin mucha confianza mientras su compañera la “ayudaba” con saliva.

Mientras Niurka le embarraba saliva en la raíz del cuero cabelludo a Laura, le dijo lo siguiente para darle algunas instrucciones y hablarle de cómo “decretar” cosas:

Supuestamente Niurka y Natalia Alcocer hicieron brujería.

“Tu has visto, desde que entré acá ‘Voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’. El público te va a salvar porque la casa, en vez de escupirte, te ca a chupar. No puedes salir porque se tiene que corregir la cabeza loca que tú tienes”.

Por otra parte, circuló un video donde Natalia Alcocer estaba lanzando “hechizos” con las manos. Cabe señalar que los fans de Laura Bozzo se dijeron angustiados porque según sus creencias de santería, el trabajo que le hizo Niurka sería contraproducente.

“Ese trabajo es más bien para controlarla a ella”, “Ojalá Laura se encomiende a la Virgen de Guadalupe mejor” y “Pobre Laura, lo bueno es que el karma de la santería caerá en Niurka” fueron algunas de las opiniones que pudieron leerse.

Laura Bozzo se convirtió rápidamente en la reina de los memes (Fotos: Archivos WEB/Twitter)

Hace solo unos días la presentadora, quien se ha convertido en la celebridad más popular y querida en dicha entrega gracias a que se ha prestado a ser un “meme constante”, tuvo una fuerte y viral pelea con dos integrantes de la casa. La conductora peruana dividió a la casa en dos bandos, sin embargo su relación con las integrantes femeninas ha sido casi nula -a excepción de Brenda Zambrano-.

Por ello, terminó haciéndose de palabras con Natalia Alcocer e Ivonne Montero. A la primera la intentó correr del cuarto en el que se quedan y le dijo a sus compañeros que decidieran entre una u otra; la situación, desde luego, causó incomodidad entre todos los presentes. Sin embargo con la segunda las cosas subieron aún más de tono, pues después de decirle “Deja de verme así con esa cara”, le mencionó que iba “de hombre en hombre”, pues según la Señorita Laura “ella no se ha robado al marido de nadie”.

Laura Bozzo arremetió contra Ivonne Montero y Natalia Alcocer en La Casa de los Famosos 2 (Foto: Telemundo)

Tras la fuerte controversia, a la cuál extrañamente en ese momento no se sumó Niurka Marcos, la conductora de Laura en América decidió continuar con la nueva versión “que tiene de sí misma” la cual consiste principalmente en no seguir sus impulsos y ser más razonable, por lo que las peleas y ofender a otros compañeros aparentemente ya no es parte de su forma de ser.

Fue así como en un momento a solas, ella y la protagonista de telenovelas como Secretos del alma, Hombre tenías que ser o La Loba se sentaron para platicar a petición de Bozzo. Ahí Laura decidió pedirle una disculpa por el bochornoso momento que habían vivido, pero ella provocado, y le dejó saber que no había sido correcto tratarla así.

SEGUIR LEYENDO: