Laura Bozzo se disculpó con Ivonne Montero tras decirle que “va de hombre en hombre” en LCDLF2

Laura Bozzo se disculpó con Ivonne Montero tras decirle que “va de hombre en hombre” (Foto: Captura Telemundo)

La Casa de los Famosos se convirtió, en solo una temporada, en uno de los realitys show más populares en los últimos tiempos dentro de la televisión de habla hispana. Tras el anuncio de su segunda edición y su reciente estreno que ha sido de lo más visto y comentado en redes sociales, la nueva e impactante pelea ha llegado.

Hace solo unos días Laura Bozzo, quien se ha convertido en la celebridad más popular y querida en dicha entrega gracias a que se ha prestado a ser un “meme constante”, tuvo una fuerte y viral pelea con dos integrantes de la casa. La conductora peruana ha dividido a la casa en dos bandos, sin embargo su relación con las integrantes femeninas ha sido casi nula -a excepción de Brenda Zambrano-.

Por ello, terminó haciéndose de palabras con Natalia Alcocer e Ivonne Montero. A la primera la intentó correr del cuarto en el que se quedan y le dijo a sus compañeros que decidieran entre una u otra; la situación, desde luego, causó incomodidad entre todos los presentes. Sin embargo con la segunda las cosas subieron aún más de tono, pues después de decirle “Deja de verme así con esa cara”, le mencionó que iba “de hombre en hombre”, pues según la Señorita Laura “ella no se ha robado al marido de nadie”.

Laura Bozzo arremetió contra Ivonne Montero y Natalia Alcocer en La Casa de los Famosos 2 (Foto: Telemundo)

Tras la fuerte controversia, a la cuál extrañamente en ese momento no se sumó Niurka Marcos, la conductora de Laura en América decidió continuar con la nueva versión “que tiene de sí misma” la cual consiste principalmente en no seguir sus impulsos y ser más razonable, por lo que las peleas y ofender a otros compañeros aparentemente ya no es parte de su forma de ser.

Fue así como en un momento a solas, ella y la protagonista de telenovelas como Secretos del alma, Hombre tenías que ser o La Loba se sentaron para platicar a petición de Bozzo. Ahí Laura decidió pedirle una disculpa por el bochornoso momento que habían vivido, pero ella provocado, y le dejó saber que no había sido correcto tratarla así, mencionarle tal cosa y más en haberlo hecho frente a otros integrantes del reality show de Telemundo.

Ivonne es de las consentidas del público (Foto: captura de pantalla Instagram/@telemundorealities)

Ivonne Montero reaccionó de buena manera, pese a que diversas personalidades del mundo del espectáculo con las que ha tenido peleas han expresado que es difícil de atacar y sobre todo de que de vuelta a la página. De esta manera aparentemente la situación entre ambas será cordial, sin embargo algo similar realizó con Niurka Marcos en semanas anteriores y las peleas ni así terminaron.

En redes sociales las críticas no han parado, pues a pesar de ser la favorita del público, Bozzo también ha sido tachada de “queda bien”: “Otra vez la Señorita Laura se hace la loca de pedir perdón, cuando para ofender sí fue muy buena”. “Lo mismo hizo con Niurka las semanas pasadas y siguen peleando hasta por que la mosca pasa”. “Pues a pesar de qué ya le pidió perdón, concuerdo aún con Bozzo en decir que Montero anda de hombre en hombre viendo que saca”. “Pues como dice mi mamá ‘Cada quien sus nalg*s’”, expresaron los fans.

Efecto Laura Bozzo

La presentadora ha ganado muchos seguidores por sus memes (Fotos: Twitter)

Si bien muchas situaciones y famosos han puesto su granito de arena para que los amantes de los realitys shows estén amando con gran fanatismo el programa, como fue el caso de Brenda Zambrano y Luis Caballero Potro -ex integrantes de Acapulco Shore-, pero la verdadera ganadora de esta temporada está resultando ser la presentadora peruana, aunque según ella mexicana de elección, Laura Bozzo, que ha pasado de ser una de las personalidades más odiadas a contar con el mayor número de apoyo en las redes sociales de Telemundo gracias a sus memes.

SEGUIR LEYENDO: