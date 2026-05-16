Aumenta a dos el número de víctimas tras explosión en Amatitán, Jalisco: seis personas siguen hospitalizadas

La explosión ha dejado hasta el momento dos personas sin vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes pasado, la Secretaría de Salud de Jalisco dio a conocer que la cifra de fallecidos por una explosión ocurrida durante la celebración de fiestas patronales en el municipio de Amatitán, en ese estado, aumentó a dos.

La dependencia estatal dijo que, además, resultaron lesionadas 13 personas por el incidente, mismas que fueron trasladadas a hospitales para recibir atención especializada.

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Tras el estallido, que se registró en la plaza principal del municipio, personal de emergencia y elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco acudieron al sitio para auxiliar a los afectados y asegurar la zona.

El mismo viernes por la mañana, autoridades habían dicho que había fallecido una persona. Se trata de una mujer de 52 años de edad, y cinco personas habían presentado heridas graves.

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Sin embargo, posteriormente la Secretaría de Salud estatal actualizó la información sobre el suceso, y señaló que habían fallecido dos personas, que cinco personas habían sido dadas de alta y seis continuaban hospitalizadas bajo atención médica.

El estallido ocurrió en la plaza principal de Amatitán durante la quema de “toritos” pirotécnicos; versiones preliminares señalan que el fuego alcanzó puestos de comida abastecidos con gas LP. (Facebook: Voz del Norte)

¿Qué pasó en Amatitán, Jalisco?

El pasado jueves por la noche se registró la explosión de un tanque de gas en el municipio de Amatitán, al noroeste de Jalisco y vecino del famoso municipio de Tequila. En el lugar se llevaban a cabo los festejos del Señor de la Ascensión, una tradicional celebración católica que reunía a familias, comerciantes y asistentes frente a la parroquia de la Inmaculada Concepción, en la cabecera municipal de Amatitán.

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Reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado, señalan que la chispa de un artefacto pirotécnico que se quemaba en el lugar, conocido como “torito”, alcanzó un cilindo de gas que se encontraba en un puesto de comida aledaño, y que habría provocado la explosión.

Protección Civil del estado de Jalisco dio a conocer, por medio de un comunicado, que “la emergencia se originó luego de que un buscapié o chispa desprendida de un ‘torito’ de pirotecnia alcanzara un puesto de comida donde se encontraba un cilindro de gas LP, generándose una explosión”.

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