Silvestre Dangond y Feid sorprenden en El Campín con un junte histórico ante 30.000 personas

El Campín vibró con la despedida de Silvestre Dangond y la euforia por la llegada sorpresa de Feid - crédito @juanjo_guerrero14

El artista de vallenato, Silvestre Dangond, culminó su gira El Baile de Todos con un espectáculo memorable en el estadio El Campín de Bogotá, reuniendo a más de 30.000 personas en una noche cargada de nostalgia, sorpresas y emociones inesperadas.

El concierto, considerado uno de los eventos musicales más destacados del año en la capital, tuvo su punto más alto cuando el cantante de música urbana Feid apareció sorpresivamente en el escenario, generando una reacción inmediata tanto en el público como en las redes sociales.

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La velada comenzó desde temprano, con miles de seguidores acercándose al estadio para asegurar un lugar y no perderse el cierre de la gira.

El espectáculo, que se dio el 15 de mayo de 2026 y que inició sobre las 9:00 p. m. , ofreció un extenso recorrido por los éxitos más reconocidos de Dangond, acompañado por el acordeón de Juancho de la Espriella, figura clave en la trayectoria del cantante vallenato.

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Redes sociales explotan tras la colaboración sorpresa de Feid y Silvestre Dangond en Bogotá - crédito @juanjo_guerrero14/TikTok

A lo largo del show, los asistentes corearon temas emblemáticos y revivieron momentos que han marcado la carrera del urumitero. La atmósfera ya era especial cuando Silvestre anunció una sorpresa que nadie esperaba. La llegada de Feid, sin previo aviso en la lista oficial de invitados, desató euforia entre los presentes.

El cantante paisa, referente actual de la música urbana en Colombia, subió al escenario mientras el estadio estallaba en gritos y miles de celulares se alzaban para registrar el instante. En ese momento, ambos artistas interpretaron Ay Amor ante una audiencia que los acompañó con entusiasmo.

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Las redes sociales reflejaron rápidamente la magnitud del acontecimiento. Decenas de videos del encuentro comenzaron a circular en TikTok, Instagram y X, con usuarios calificando la colaboración como “histórica” y destacando la mezcla entre vallenato y música urbana.

La espontaneidad de la presentación y la reacción del público convirtieron ese instante en tendencia, capturando la atención de internautas y medios nacionales.

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Durante la actuación, Silvestre Dangond aprovechó para enviar un mensaje al público sobre la importancia de vivir el presente y disfrutar cada momento más allá de las grabaciones en celulares.

'El Baile de Todos' cierra en Bogotá con la aparición inesperada de Feid junto a Silvestre Dangond - crédito Tu Boleta/TikTok

“Todo el mundo con las manos arriba. Hagamos una cosa: hace 20 años nadie grababa, esa era la verdadera presencia. Lo que están grabando no lo disfrutan igual”, expresó el cantante, invitando a los asistentes a dejarse llevar por la música y el ambiente.

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El concierto fue, además, una celebración del recorrido artístico de Dangond y su conexión con el público bogotano. La presencia de Juancho de la Espriella, su histórico compañero musical, reforzó el vínculo con los seguidores del vallenato, quienes recibieron cada canción como un homenaje a la tradición colombiana.

La mezcla de géneros, sumada a la energía de Feid, aportó un matiz especial y renovado al espectáculo.

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El cierre de la gira El Baile de Todos en Bogotá quedará registrado como un hito en la carrera de Silvestre Dangond, no solo por la calidad musical y la entrega del artista, sino por la capacidad de sorprender y unir generaciones a través de la música.

'Lo Poco Que Yo Quiero': el nuevo sencillo de Morat junto a Silvestre Dangond marca el inicio de su próximo álbum - crédito @silvestredangond/Instagram

Morat y Silvestre Dangond fusionan pop y vallenato en ‘Lo Poco Que Yo Quiero’

La banda colombiana Morat estrenó Lo Poco Que Yo Quiero, sencillo que fusiona su característico pop/rock con el vallenato de Silvestre Dangond. El tema, producido por Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza, marcó el primer adelanto de su próximo álbum Ya Es Mañana – Parte 2, programado para 2027.

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La canción explora el dolor del desamor y la ansiedad de lo inalcanzable con frases como “y me estoy volviendo loco… y lo poco que yo quiero es que me quieras”.

El videoclip retrata la espera fallida de un hombre que planea pedir matrimonio, pero su pareja no llega. Este lanzamiento coincide con un momento destacado para Morat, tras su exitoso paso por Coachella 2026, donde ofrecieron dos presentaciones que consolidaron su proyección internacional.

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Recientemente, la agrupación fue nombrada embajadora de Adidas y Panini para la Copa Mundial de la FIFA 2026, encabezando el lanzamiento del álbum Panini en el Estadio El Campín.