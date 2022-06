Christian Nodal: Todas las polémicas en las que el cantante ha estado envuelto

Estas son las celebridades con las que Christian Nodal ha tenido polémicas Instagram: @elcapiperez Instagram: @jbalvin Instagram: @grupofirme Instagram: @belindapop Instagram: @nodal Instagram: @lupilloriveraofficial

Actualmente, Christian Nodal es una de las celebridades más polémicas del medio artístico, de modo que, a lo largo de su carrera, ha dado mucho de qué hablar a la prensa, es así, que hoy en día pueden contarse los pleitos en los que ha estado envuelto.

Y es que, Nodal no sale de un pleito cuando ya está inmiscuido en otro, lo que ha demostrado que el intérprete de Botella tras Botella no se deja de nadie.

Christian Nodal y Belinda

Belinda y Nodal sostuvieron una relación durante más de un año (Foto: Twitter)

Para comenzar, cuando la carrera del joven de 23 años estaba en picada, anunció por medio de sus redes sociales la relación que inició con Belinda, quien es mayor que él por 11 años. Este romance causó diversas especulaciones, pues la audiencia rumoró que se trató solo de una estrategia publicitaria para el programa en el que ambos se encontraban.

Sin embargo, los dos cantantes demostraron que sí estuvieron juntos por amor. Fue así que, pasó el tiempo y tras diversos tatuajes y un lujoso anillo de compromiso, los famosos decidieron tomar diferentes caminos y culminar su relación.

Miles de rumores se hicieron presentes luego de la ruptura de los famosos, ya que se denotaban muy enamorados y su separación fue una gran sorpresa para muchos. Se habló de problemas de dinero e infidelidades, pero nada se comprobó.

Después de calmar las especulaciones, ambos artistas reaparecieron en sus redes sociales, denotando estar bien, sin embargo, diversos dimes y diretes por parte de la madre de la protagonista de Cómplices al rescate, derivaron a que Nodal publicará a través de su cuenta oficial de Twitter algunos aspectos de su relación con la española. De manera que, el cantante de regional mexicano exhibió una conversación con su entonces pareja, en donde le pedía ayuda económica.

Mamá Belinda y Nodal (Foto: Captura de pantalla/Tw elnodal)

Lupillo Rivera y Christian Nodal

(Foto: Instagram/ @lupilloriveraoficial @nodal)

No es un secreto que Lupillo Rivera y Belinda sostuvieron una relación, previo a que la intérprete de Luz sin Gravedad y Christian Nodal fueran novios, por ello, el orgullo entre hombres salió a relucir cuando el hermano de la Diva de la Banda cubrió el tatuaje que se hizo en el brazo en alusión a Belinda.

Fue entonces que Nodal, en un encuentro con los medios, arremetió en contra de Rivera, llamándolo “puerco”: “Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo”, dijo el cantante de 23 años previo a su concierto en Parque Fundidora, haciendo reír a todos los presentes. Ante ello, Lupillo no se quedó callado y contestó contundentemente.

Fue a través de las redes sociales que Lupillo difundió un video en el que reaccionó a las declaraciones de Nodal. Al ser grabado por su pareja Giselle Soto mientras él veía y repetía el video, también rió y dijo: “No hay pedo, este vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa”.

Ambos videos se hicieron virales, y aunque actualmente Nodal no ha vuelto a tocar los temas, el Toro del Corrido sí ha opinado sobre las más recientes polémicas del cantante de género regional mexicano.

Christian Nodal y El <i>Capi</i> Pérez

El "Capi" Pérez lamentó que borraran del Instagram de Christian Nodal su comentario sobre Daniela Luján (IG: elcapiperez / nodal)

El Capi Pérez también ha sido parte de todas estas polémicas, pues todo el público conoce el humor que el conductor de Venga La Alegría lleva consigo, fue por ello que el comediante sostuvo un conflicto con Christian Nodal, por culpa de un comentario -en broma- por parte de Pérez.

Por medio de la red social de Instagram, El Capi reaccionó a una de las fotografías de Nodal con Peregrin, luego de anunciar su noviazgo, por ende, al presentador le pareció buena idea recordar el asunto de la supuesta rivalidad entre Belinda y Daniela Luján. Cabe recordar que, en la telenovela Cómplices al Rescate, Luján sustituyó como protagonista a la cantante de Sapito.

“Nunca la cambies por Daniela Luján, porfa”, comentó el “Capi” en la publicación de Christian. Por ello, rápidamente, el cantante mexicano borró el comentario del conductor en La Resolana, y procedió a bloquearlo de su cuenta.

Así habló Nodal con El Capi

Luego de esta situación, Carlos Alberto Pérez Ibarra, que es el nombre original del famoso, reaccionó a este conflicto de manera divertida. Asimismo, la situación se aclaró, pues Nodal expresó por su cuenta oficial de Twitter el por qué de su bloqueo total, lo que dejó tranquilo al presentador.

Grupo Firme y Christian Nodal

Eduin Caz habló de su relación profesional con Grupo Firme Foto: @nodal/@grupofirme

Todo comenzó cuando Christian realizó un en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde contestó a todos sus seguidores diversas preguntas, fue entonces que al ser cuestionado sobre una posible colaboración con Grupo Firme, Nodal negó esta posibilidad y aseguró que nunca trabajaría con ellos, ya que su música no es de su agrado.

“Ni al caso y al muchacho no lo conozco ni tampoco es que yo tenga problemas con otros artistas que dije que no iba a colaborar, más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música”, confesó el ex prometido de Belinda.

Por ello, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, reaccionó rápidamente a estas declaraciones, pues confesó que a diferencia del intérprete de Ya no somos Ni Seremos, a él sí le gusta su música:

“Sé que no le importa y no ve mis historias, pero, está bien, a mí me gusta mucho como canta, pero un 0 por ciento (de la colaboración) es un no rotundo, pero no me agüito, lo vamos a dejar y todo bien. Bueno, ya dejé de llorar, sí me dolió, la neta sí me dolió, porque me gusta mucho como canta, pero bueno, ya me sentí mal, equis, saludo para todos”, destacó el cantante de la agrupación.

J Balvin y Christian Nodal

Los cantantes protagonizaron una fuerte pelea por redes sociales Fotos: Ig/@nodal Ig/@jbalvin

Christian Nodal y J Balvin protagonizaron un controversial pleito el pasado 1 de junio. Todo comenzó cuando Nodal fue vigorosamente criticado por su nuevo look en redes sociales, de manera que, la creatividad mexicana derivó a que la ex pareja de Belinda fuera comparado con el cantante colombiano J Balvin, ya que ambos comparten el mismo estilo.

Ante esta situación, Balvin compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía, en la que evidenció el garrafal parecido de ambos, por lo que escribió: “Encuentra las diferencias”.

Sin embargo, Nodal no tomó nada bien esta broma, por lo que contestó por medio de sus Instastories: “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto, la elegiste y la mía la subió la prensa”.

Tal respuesta desató una controversial pelea, pues el cantante de género urbano no se quedó callado y arremetió contra Nodal, haciendo burla a los diversos tatuajes que se realizó en alusión a Belinda.

J Balvin subió un video con un filtro de tatuaje de Belinda y dijo que había amanecido bromista.

“Yo llenó todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, mencionó Balvin.

Ante ello, el sonorense relató que J Balvin no tiene coherencia en lo que predica: “No tiene nada de coherente que este cabr*n tiene un documental hablando de paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”.

Después de diversos dimes y diretes, memes y reacciones por parte de otras celebridades, Nodal lanzó una amenaza al colombiano, pues aseguró que este 2 de junio presentaría una canción que tendrá una firme dedicatoria al intérprete de Mi Gente.

Christian Nodal dijo que Balvin es un referente de todo lo que está mal.

