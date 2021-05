Por qué “El Capi” Pérez hace enojar a Christian Nodal

Esta fue la historia donde 'El Capi' narró que Nodal lo volvió a bloquear (Video: Instagram/@elcapiperez)

A través de sus historias de Instagram, ‘El Capi’ Pérez contó que Christian Nodal volvió a bloquearlo en esta red social, sin embargo tomó el asunto con humor y grabó una serie de videos donde explicó la situación.

El pasado 25 de mayo Nodal le pidió matrimonio a Belinda con un lujoso anillo, la reacción del presentador de Venga la Alegría fue asumirse invitado a la boda de los cantantes, no obstante, en días posteriores habría compartido un meme desagradable para el cantante de regional mexicano:

“Se imaginan que en la boda de Christian Nodal y Belinda, al final se la cambien por Daniela Luján? jajaja” decía la imagen acompañada de un montaje donde aparecía la actriz de teatro en un vestido de novia. La consecuencia de esto habría sido el bloqueo de parte del cantante.

El conflicto entre Nodal y 'el Capi' surgió cuando el cantante anunció su noviazgo (IG: elcapiperez / nodal)

En sus historias ‘el Capi’ Pérez comenzó preguntando cómo identificar si alguien lo había bloqueado en Instagram, luego él mismo dedujo que si un indicador era el no poder encontrar la cuenta de la persona en cuestión, significaba que Nodal ya lo tenía restringido de nuevo en sus redes sociales.

Posteriormente el presentador se grabó con una expresión depresiva mientras escuchaba Aquí abajo, un tema de Christian Nodal que pertenece a su álbum AYAYAY! de 2020, precisamente la frase que dejó reproduciendo fue “Aquí abajo donde estamos los decepcionados; llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario”.

Al terminar la estrofa Capi dejó de fingir tristeza y en el clip apareció tomando algún tipo de bebida alcohólica, dijo que no tenía problema en volver a perder la amistad de Nodal, pues “seguiría su vida” e incluso completó la broma diciendo que escucharía la música de Natanael Cano como “venganza” ante el rechazo del prometido de Belinda. En el clip reprodujo Amor Tumbado, del género de corridos tumbados.

En su momento Daniela Luján pensó que no tendría un buen recibimiento por sustituir a Belinda (Instagram)

El conflicto entre el conductor de La Resolana y el intérprete de Botella tras botella no es nuevo, la discordia surgió cuando Nodal hizo público su noviazgo, al presentador le pareció buena idea recordar el asunto de la supuesta rivalidad entre Belinda y Daniela Luján. Es importante recordar que en la telenovela Cómplices al rescate, Luján sustituyó como protagonista a la cantante de Sapito.

“Nunca la cambies por Daniela Luján, porfa”, comentó el “Capi” en la publicación de Nodal y en su cuenta de Twitter compartió la captura de pantalla de su interacción.

Sin embargo, unas horas más tarde el Capi descubrió que su mensaje había sido eliminado de la publicación de Nodal. “Borraron mi comentario”, escribió junto a un emoji de llanto.

El comentario del "Capi" que causó el primer bloqueo (Foto: captura de pantalla Instagram)

El Capi se tomó con humor el asunto y en otro tuit señaló: “Yo pensé que íbamos a ser AMIGOS X SIEMPRE”, en clara referencia al tema musical de la primera telenovela que Belinda protagonizó cuando era una niña.

Meses después Carlos Alberto Pérez Ibarra se llevó una sorpresa en una transmisión de Venga la alegría, pues se enteró que Christian Nodal lo eliminó de Instagram, durante la emisión quiso felicitar a Nodal por su cumpleaños número 22.

En febrero de 2021 parecía que el conflicto en redes sociales de ambas personalidades por fin terminaría pues Nodal escribió un mensaje dirigido al Capi para aclararle que no tiene nada contra él.

Así habló Nodal con El Capi en febrero de este año (Foto: captura de pantalla Twitter)

“Hola, no estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti. Ahora sé que eres un personaje y se cuál es tu chamba, pero en su momento tenía a tu televisora hablando sobre mí y mi relación. Pedí que bloquearan a TODO aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal”, escribió el cantautor en su tuit.

El Capi, integrante de Venga la alegría y titular de La Resolana, dio acuse de recibo al mensaje de Nodal y respondió:

“Máximo respeto @elnodal Qué bueno que lo tengas claro. Tú sigue rompiendo madres, yo seguiré empedándome con tu música siempre. Ya descansó mi alma”.

