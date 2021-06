“Yo comí primero de la mesa”: así le contestó Lupillo Rivera a Christian Nodal sobre su tatuaje de Belinda

Lupillo Rivera contestó le dijo a Nodal que se aguantara a su respuesta (Fotos: Instagram @nodal/@belindapop/@lupilloriveraofficial)

Esta semana, Christian Nodal, en una rueda de prensa, que ofreció por sus conciertos celebrados en Monterrey, habló acerca del tatuaje de Lupillo Rivera que llevaba la cara de su ahora prometida, Belinda, pero el comentario no hizo feliz al hermano de Jenni Rivera y le envió un mensaje al sonorense.

A través de sus redes sociales, el hermano de la “Diva de la Banda” compartió su reacción cuando vio que Nodal lo llamó “puerco” al hablar acerca de sus tatuajes y él, aunque divertido, le envió un comprometedor mensaje.

“Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo”, dijo el cantante de 22 años previo a su concierto en Parque Fundidora, haciendo reír a todos los presentes. Hoy, Lupillo grabado por su prometida Giselle Soto mientras veía y repetía el video, también rió, pero dijo: “No hay pedo, este vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa”.

Así le contestó Lupillo Rivera a Christian Nodal (Video: Instagram / @lupilloriveraofficial)

En la descripción de su publicación escribió: “Ay ta la respuesta… El que se lleve, que se aguante”, acompañado de un emoji de cerdo.

Después de que Christian dio su opinión el miércoles pasado, agregó que “a mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”, no buscando comprometerse mucho en la situación.

Lupillo no ha dejado de ser el centro de burlas debido a la decisión de tapar el tatuaje que tenía con la cara de su ex novia en su brazo izquierdo, incluso él se ha reído de la situación y reaccionó a los memes que surgieron, al igual que el filtro que fue lanzado en Instagram.

A través de un video compartido en sus redes sociales, “El Toro del Corrido” se carcajeó ante lo expuesto por sus seguidores para modificar el tatuaje que lo perseguirá por el resto de su vida.

Hace algunas semanas Rivera dijo que se quitó el tatuaje debido a que su prometida se lo pidió, lo eliminó con el dibujo de un gran manchón de tinta negra que cubre gran parte de su brazo, el cual fue diseñado por su hijo.

Lupillo Rivera se divirtió con su propio filtro en Instagram (Foto: gorgizz / Instagram)

Según el artista de tatuajes Tanke Rules, él le propuso varios dibujos al cantante para modificar y ocultar la cara de Belinda, pero se negó como si quisiera eliminar completamente todo recuerdo del fugaz romance que compartieron cuando fueron coaches de La Voz México. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”, dijo en entrevista con Ventaneando.

Ahora con el filtro para stories de Instagram Lupillo Tattoo, influencers, cantantes, artistas y demás usuarios de esta red social, etiquetaron al cantante en sus fotos, a las cuales él reaccionó muy divertido. La misma Giselle Soto usó el filtro y colocó su fotografía en donde antes estuvo el rostro de Belinda e incluso colocó una tierna imagen al lado de su ahora prometido.

Lupillo Rivera compartió las mejores imágenes del filtro del tatuaje de Belinda (Video: Instagram / @lupilloriveraofficial)

Incluso con el reciente primer aniversario de Giselle con el intérprete de Sufriendo a solas, los internautas avivaron las bromas respecto a su tatuaje. Rivera recibió comentarios en la publicación en la que celebró ese feliz día como “El otro tatuaje, ¿para cuándo”. Ante las críticas y burlas, él respondió: “Ya pasó por aquí y ya se fue”.

Se rumora, debido a las fotos de la empresaria, que la pareja no sólo está comprometida, sino que también esperan a un bebé productor de su amor.

