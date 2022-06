“Cuando me dé la gana”: Christian Nodal y Christina Aguilera lanzaron su inédita canción ranchera

(Foto: @xtina, @nodal/Instagram)

Tras años de ausencia dentro de la industria musical, Christina Aguilera regresó más fuerte que nunca con Aguilera, álbum que no sólo marcó su regreso a los escenarios, también significó un vistazo al éxito que alcanzó entre los años 1990 y 2000 con sus canciones en español. Así, hace unas horas la intérprete estadounidense sorprendió a sus fans con el lanzamiento de un nuevo sencillo de música ranchera en colaboración con Christian Nodal, fuerte representante del regional mexicano a nivel internacional.

Fue a finales del 2021 cuando la intérprete de Pero me acuerdo de ti, Ven conmigo, Por siempre tú, Hoy tengo ganas de ti y Falsas esperanzas compartió la enhorabuena, durante los próximos meses lanzaría un nuevo EP con cinco temas en español y buscaría convertir algunos en duetos con ayuda de intérpretes latinos. Sin revelar los nombres de los cantantes que cantarían con ella, compartió que el proyecto llevaría por nombre Aguilera.

Según declaró para distintos medios de comunicación, su intención es hacer un homenaje a sus raíces latinas y por esa razón eligió explorar diferentes géneros. Suéltame fue el primer sencillo que estrenó en las plataformas digitales en colaboración con TINI y el pasado 31 de mayo lanzó Cuando me dé la gana junto al ex prometido de Belinda.

El video oficial de la canción está disponible en YouTube, donde después de casi 16 horas desde su publicación ya superó las 77 mil reproducciones y alcanzó los 6 mil 485 “me gusta”. Las reacciones de internautas no se hicieron esperar y pronto llenaron la caja de comentarios con aplausos para ambos intérpretes y reconocimientos para Aguilera por volver a cantar en español.

“Espectacular, no hay otra palabra que defina mejor a Cristina Aguilera, no entiendo cómo la juventud de ahora no valora la calidad de voz”. “Ya no puedo más, estoy que lloro demasiado Christina me tiene bailando con sus canciones, hermosas voces”. “Christina Aguilera cantando el género que se le dé la gana”. “La voz potente de Christina y la armonía de Christian”. “Dos grandes voces juntos”, escribieron los usuarios.

Hasta el momento, ninguno de los dos cantantes ha hecho publicaciones en sus redes sociales o declaraciones al respecto y se desconoce si habrá un videoclip de la canción ranchera. En una entrevista que Christian Nodal cedió para el programa Hoy, confesó que grabó su parte del dueto hace unas semanas y agradeció la oportunidad de cantar con la estrella pop, de quien tanto él como su familia son fans.

(Captura: @Nodal/Instagram)

“Aquí voy a grabar la voz, con Christina Aguilera. Yo la admiro mucho, mi tía es súper fan de ella. Cuando escuché el tema yo pensé que iba a ser algo como una mezcla entre pop con regional o así y no, es mariachi”, declaró.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: