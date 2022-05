Belinda y su mamá reaparecieron juntas tras escándalo con Christian Nodal

Belinda y su madre sostienen una cercana relación (Foto: Instagram/@Schull.belinda)

En días pasados Belinda y su mamá, Belinda Schüll han estado dando mucho de qué hablar, pues la señora fue objeto de múltiples comentarios en las redes sociales por apoyar un mensaje que califica negativamente a su ex yerno, el compositor Christian Nodal.

Tras ello, el cantante de 23 años desató la polémica al compartir una conversación privada con su ex prometida, con la que habría dejado en evidencia que Belinda le solicitaba dinero para sus papás y para sus gastos personales.

Pero ahora madre e hija reaparecieron en las redes sociales, y se les pudo ver juntas en un estudio de grabación, probablemente en España. La mamá de “Beli” compartió un video donde dejó saber a los fans de la cantante que se encuentra produciendo nueva música, por lo que compartió un poco del proceso.

Es probable que Belinda esté grabando nuevos temas en un estudio de España, donde la artista reside actualmente (Foto: Instagram)

En otra historia de Instagram, se puede ver a la también actriz dentro del estudio pero sin audio para continuar resguardando la sorpresa de su nueva propuesta musical, sin embargo a la señora Belinda Schüll se le puede ver bailando al ritmo del nuevo tema: “Rompiéndola en el estudio”, escribió.

La también madre de Ignacio “Nachito” Peregrín aseguró que la nueva canción de Belinda es tan buena que escribió “Se viene un hit”, con lo que causó la emoción de los fans de su famosa hija de 32 años.

Al momento ni la ex coach de La Voz México ni su madre han dado más detalles del nuevo concepto musical que prepara la artista.

Belinda se encuentra en la producción de nueva música (Foto: Instagram)

¿Cuál fue la polémica entre Belinda Schüll y Christian Nodal?

Todo comenzó en días pasados cuando Schüll respondió con emojis de aplausos un comentario donde una usuaria se refería al cantante de Ya no somos ni seremos como un “naco”, hecho que fue muy criticado por fomentar los adjetivos clasistas: “Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”.

Asimismo, en otra publicación, la mamá de la cantante de Luz sin gravedad posteó una fotografía y señaló: “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Tras ello, el propio cantante originario de Caborca, Sonora, dirigió una palabras a su ex suegra, aunque sin mencionar nombres ni vincular “arrobas” en Twitter, el músico fue más allá:

Belinda Schüll aseguró que su hija está preparando un gran éxito musical (Foto: Instagram)

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió el cantante de regional mexicano.

Asimismo, a su publicación agregó una captura de pantalla de una antigua conversación por WhatsApp con Belinda, en donde la actriz de Bienvenidos a Edén presuntamente le pidió dinero, cuando aún eran pareja, para arreglarse los dientes.

La madre de Belinda desató el enojo de Nodal con sus opiniones en redes sociales (Foto: Instagram @schull.belinda @belindapop)

En los mensajes expuestos por el intérprete se lee que, en primera instancia, Belinda le escribió: “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”.

Posteriormente se observa un mensaje eliminado y minutos más tarde, la actriz de telenovelas como Cómplices al rescate o Amigos por siempre se habría molestado con Nodal.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en el polémico screenshot.

