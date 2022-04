Christian Nodal se va a EEUU para disfrutar sus lujos: “En México no puedes tener nada”

Christian Nodal ha decidido dejar México para poder disfrutar sus lujos a plenitud (Foto: Cuartoscuro)

A poco más de dos meses del fin de su romance con Belinda, Christian Nodal ha dado muestras de estar rehaciendo su vida tanto laboral como en el ámbito personal, pues además de reanudar su exitosa gira de conciertos que lo ha llevado por distintas ciudades, al compositor de 23 años se le ha visto acompañado de bellas mujeres, entre ellas la modelo colombiana Mariana Ríos, con quien se le vio disfrutando en un restaurante de Los Ángeles a fines de marzo.

Trascendió que el famoso la conoció en una fiesta y cuando se especulaban versiones de romance, el cantante de Ya no somos ni seremos llegó a Villahermosa, Tabasco, acompañado de la influencer y experta en bienes raíces Aurora Cárdenas, con quien se le vio feliz previo a la presentación de su concierto en el marco de su Forajido Tour.

Pero su faceta de conquistador no es lo único que está llamando la atención respecto al famoso cantante, pues también sus supuestos excesos en fiestas y lujos han comenzado a resonar.

Aurora Cárdenas es presuntamente la más reciente conquista amorosa de Nodal (Foto: IG @auroracardenas)

La revista TVNotas publicó recientemente que un amigo del cantante contó que paga casi un millón de pesos por rentar una casa en Los Ángeles, ciudad estadounidense donde se ha asentado desde que terminó su romance: “sigue con sus gastos extravagantes, paga ¡casi un millón de pesos! por rentar una casa en Los Ángeles, para darle rienda suelta al placer”.

Aunado a ello, el ex novio de Belinda ya compró una camioneta de lujo en la localidad. Así lo dio a conocer la agencia Champion Motoring, ubicada en San Diego, California, negocio que, quizá sin consultarlo con el artista, “lo echó de cabeza” y compartió una historia donde aparece el nacido en Caborca, Sonora con su auto nuevo.

Fue en Instagram donde la concesionaria destapó que Nodal adquirió un Cadillac Escalade Sport en color negro con interiores de piel, automóvil en el que también se dejó ver hace unos días circulando en Hollywood y que ostenta un precio de al rededor de 2 millones de pesos mexicanos.

La concesionaria de San Diego reveló que Nodal estrenó un Cadillac de lujo (Foto: Captura de pantalla)

Además, la periodista Nelssie Carrillo, residente de Los Angeles, compartió una extravagancia del cantante de Botella tras botella, pues según sus informantes del restaurante Nusr-Et, propiedad del cocinero turco Nusret Gökçe, Nodal gastó este domingo 17 de abril al rededor de 20 mil dólares.

“Me dicen que esto es inusual que un cliente gaste tanto dinero en una comida. Los cortes de carne que pidió están bañados en oro y cuestan alrededor de $1, 100 dólares. Espero nos lleve a la prensa de Los Angeles a comer”, escribió la reportera en su cuenta de Instagram.

Según Nelssie Carrillo, Christian Nodal pagó 20 mil dólares y entre su consumo figura un corte tomahawk bañado en oro de 24 kilates (Foto: Captura de pantalla)

En medio de tanto lujo, el cantante de Aquí abajo confirmó ante sus seguidores que ha decidido dejar de radicar en México para establecerse en Los Angeles, esto porque en dicha ciudad puede hacer gala de sus exclusivas propiedades:

“Pues es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, contó Nodal en una transmisión en vivo en redes sociales.

El cantante ya circula por las calles de Los Angeles a bordo de su lujoso Cadillac (Fotografía: Cortesía)

“Me pasó, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y obviamente la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. No me gustaba que no hay privacidad y aquí es como ‘no importa’, aquí hay un montón de gente que tiene sus lujos, sus carros, sus casas y todo, entonces no es común que la gente se sorprenda y en México sí, la gente dice ‘ah, no manches’, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”, sentenció.

