Gaby Spanic piensa en su retiro definitivo de las telenovelas: “Ya quiero poner un alto”

Gaby Spanic piensa en su retiro definitio de las telenovelas (Fotos: Instagram/@gabyspanictv/@televisa)

Gaby Spanic a pesar de no ser mexicana, ya que es de origen venezolano, ha protagonizado algunos de los más grandes melodramas en la historia de México. La protagonista de La Usurpadora, que cuenta con una larga y exitosa carrera, ha paralizado la comunidad telenovelera ya que confesó que ya piensa en su retiro definitivo.

En una reciente entrevista para el matutino más popular de la televisora de San Ángel, Hoy, la actriz que recientemente ha participado en Corazón Guerrero aseguró que ya piensa en su retiro de las telenovelas de manera definitiva pues un alto sería lo mejor para su carrera profesional y su vida privada, pues así podría enfocarse a su hijo de tiempo completo, por lo que la idea de incluso irse de México también se encuentra entre sus planes.

“Sí, ya quiero poner un alto. Llega un momento en que, como que ya hiciste lo que tenías que hacer... Quiero hacer una película, pero mientras que son peras y manzanas, pienso, ¿será que vale la pena?”, expresó la intérprete al programa de Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

La actriz podría irse de México

Para la actriz de otros melodramas como Soy Tu Dueña, Tierra De Pasiones y Si Nos Dejan, la idea de vender todas las cosas materiales que tiene en tierra Azteca para así poder ir a vivir a otro país y en el abrir un restaurante o algo similar es algo en lo que piensa frecuentemente, pues la prioridad que tiene ahora con su hijo es más grande que seguir conquistando el mundo del espectáculo, que ya en su pasado tomó consagrándose como una de las más grandes actrices en México.

“Capaz que vendo lo poco o mucho que tenga, quiero irme con mi hijo, poner un restaurante, los años pasan y a veces nos perdemos cosas de los hijos, porque estamos aquí hasta 16 horas”, agregó para Hoy.

Para Gaby Spanic las cosas no han sido nada fáciles a pesar de que su nombre ha sido sinónimo de éxito y su rostro ha estado por casi todo el mundo gracias al éxito internacional que ha tenido La Usurpadora y por ello ahora no oculta sus sentimientos y de manera franca los dejó conocer a sus fans:”A veces, te levantas y a veces dices ‘no quiero más’, quieres tirar la toalla, te pones a pensar qué otra cosa puedes hacer”.

La actriz se encuentra en una novela actualmente

Gaby dijo que podría ser empresaria y así demostrar que la belleza y la inteligencia no están peleadas, pues de esa manera demostraría que no solo es exitosa en el ámbito actoral: “Uno de mis sueños es montar un restaurante de degustaciones, que no exista carta, poner un hotel boutique y vivir en el último piso”

La Usurpadora

Aunque esta telenovela comúnmente es considerada como la primera versión de la historia de las gemelas más famosas de la televisión, la realidad es diferente -aunque Gaby le dio el reconocimiento mundial-. Es una telenovela mexicana dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Salvador Mejía para Televisa en 1998. Es una adaptación del melodrama venezolano La usurpadora, producida por RCTV en 1971 y protagonizada por Raúl Amundaray y Marina Baura en el papel de las gemelas.

Gaby Spanic saltó al estrellato mundial con su interpretación de las gemelas Bracho (Foto: YouTube TLNovelas)

En el el año 1981 titulada El hogar que yo robé, producida por Valentín Pimstein y protagonizada por Angélica María y Juan Ferrara, es la primera versión que San Ángel hizo en México; en 2019 Televisa realiza una nueva versión homónima protagonizada por Sandra Echeverría y Andrés Palacios, siendo la primera producción en pertenecer a la franquicia Fábrica de sueños.

