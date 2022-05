Bárbara Torres, “Excelsa” en “La Familia P. Luche”, dio a conocer qué pasó en la alfombra roja de la película de Eugenio Derbez

Bárbara Torres desmiente prohibición a alfombra roja de película de Eugenio Derbez, en exclusiva para Infobae México

Tras una serie de rumores desencadenados por un video donde supuestamente el equipo de seguridad de la película The Valet, protagonizada por Eugenio Derbez, le negó la entrada a la alfombra roja, ahora la querida Bárbara Torres rompió el silencio, aclarando que las cosas no ocurrieron así.

En exclusiva para Infobae México, la legendaria intérprete de Excelsa, personaje de la popular serie de televisión La Familia P. Luche, confesó con un gran sentido del humor que se acababa de enterar de la noticia, que ha mantenido su nombre en tendencia en redes sociales por varios días. Por ello compartir su versión de cómo ocurrieron las cosas era fundamental y haciendo alusión a si “seguía dormida” y todo lo estaba soñando, Torres aseguró que no solo pasó una vez a la alfombra, sino dos.

“¡Buenas! Fíjense que hoy me desperté con una noticia y dije ‘Creo que sigo dormida o estoy soñando, ¿qué pasó?’. Con la noticia de que no me habían dejado entrar a la alfombra de la película de Eugenio Derbez, The Valet, que no había podido pasar a la alfombra roja y no sé qué tanto y fíjense que pasé dos veces, bueno creo, ¿será?, sí. Pase dos veces”, expresó con ironía y humor la comediante.

La actriz posó en la alfombra roja sin problemas Foto: Cuartoscuro

Sobre la situación, la actriz de telenovelas como Papá a toda madre, Niña de mi corazón o Corazón indomable describió como había sido entrevistada por una ex conductora de Hoy y otros medios de comunicación, así como incluso la manera en que había grabado el video que toma en 360 grados el visual, que fue compartido en sus redes sociales oficial con la descripción: “Como me divierto en las alfombras rojas #ElValet”.

“Primero pasé a hacer una entrevista con Maca, luego pasé con todos los compañeros, me tomé fotos, hice entrevistas, hice la maquinita esta que gira de la foto, me dijeron que podía hablar y todo, luego pasé a la película y nos dieron palomitas, tomé refresco que no es de dieta, cosa que nunca hago”, agregó Bárbara.

La actriz de programas de televisión como Qué tarde tan padre, Muévete y Vida TV -en ambos interpretando su divertido personaje La Bruja Carmela-, expresó que después de la proyección de la cinta, que es la última producción para cine de la fallecida primera actriz Carmen Salinas, se fueron a cenar ella y su hijo a un lugar donde fueron invitados los amigos de Eugenio Derbez, tenido una gran experiencia pues en el lugar se encontraban algunos de sus compañeros de La Familia P. Luche, Luis Manuel Ávila -Junior P. Luche- y José Miguel Pérez Saint Martin -Ludoviquito P. Luche-.

Barbara Torres en entrevista exclusiva para Infobae México

“Nos fuimos a una cena riquísima, que nos invitaron a una comida deliciosa con mi hijo. Me encontré con un montón de compañeros, me súper divertí, la pasé divino, me tomé foto con Eugenio, con mi hijo, comí un postre riquísimo”, detalló.

Sin dejar el gran humor y carisma que la caracteriza, la actriz de origen argentino volvió a jugar con la situación, mencionando si todo había sido parte de su imaginación y por ello era realidad lo que se había dicho de ella en redes sociales.

“Saben que, estoy dudando de mi coherencia, ¿será que lo soñé? No, sí fui, les juro que sí fui y si me dejaron pasar… ay que cosas, es que la edad ya me hace estar ‘cucu’ ja, ja, ja”.

Tras sufrir un bochornoso momento, finalmente la actriz pudo saludar a su amigo (Foto: Instagram)

Bárbara Torres no dudó en dejar un positivo comentario sobre la película de Eugenio Derbez, que calificó como una de las mejores, e incluso mencionó que lo estima mucho, aunque eso “él ya lo sabe”.

“¡Adiós señores! Vayan a ver The Valet, es de las mejores películas que existen en el mundo mundial. Eugenio Derbez te adoro y lo sabes eres el más fenomenal”, finalizó.

