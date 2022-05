Corazón guerrero: Gaby Spanic envió un mensaje a las mujeres que han sido separadas de sus hijos

“Es un corazón guerrero, es una madre que quiere recuperar a sus hijos, pero su historia es bien triste”, contó para Infobae México Gaby Spanic sobre su personaje, “Elisa Corzo”, con el que regresa a las telenovelas mexicanas del lado del productor Salvador Mejía.

En Corazón guerrero, la experimentada actriz venezolana da vida a una mujer obsesionada con encontrar a los hijos que se vio obligada a abandonar 20 años atrás, además busca hacer justicia contra el hombre que la mandó a matar sin éxito.

“Ella presenció lamentablemente un asesinato, fue la única testigo. Le arrebataron a sus hijos, le mataron a su esposo, la intentaron matar, la quieren por muerta, ella viene con todo. La cuidaron en Morelia, se consigue un buen samaritano, y ya cuando la cura se prepara para hacer justicia, a ella, a sus hijos, y trata de encontrarlos. Ella quiere justicia en su vida, entonces se va a poner peluca, se va a disfrazar, es como una espía, como de la FBI”, contó la actriz, quien no ha parado de trabajar en meses recientes, pues recién salió de La casa de los famosos.

Laborando como Maestra de arte en Morelia, “Elisa” busca hacer contacto con “Jesús”, “Samuel” y “Damián”, los hijos a quien no ha visto en dos décadas y a quienes ha extrañado todo este tiempo, para ello se vale de su personalidad que puede ser dulce y aguerrida.

“Es una mujer aventada, una mujer que no le teme a nada, que cree mucho en Dios, y dice ‘bueno, me diste una segunda oportunidad de vida, Señor’, entonces vamos a darle con todo y a recuperar lo que me robaron, es un personaje hermosísimo que muchas mujeres de México y el mundo se van a sentir identificadas, hasta yo que soy mamá, siento que cada quién tiene una historia muy particular de vida”, compartió.

La situación de “Elisa” en la telenovela transmitida por Las Estrellas, refleja la vida real de miles de mujeres que se han visto obligadas a separarse de sus hijos, o que incluso han emprendido una búsqueda infructuosa por hallar a sus hijos desaparecidos. Al respecto, la recordada “Paola Bracho” de La usurpadora, envía un mensaje a quienes están pasando por algo similar.

“Lo que les puedo decir es que hay una esperanza, una luz en el camino, que no nos podemos quedar estancadas en el mismo lugar, que tenemos que denunciar, no sentir vergüenza, no tener miedo, confiar en Dios y en nosotras mismas, buscar soluciones, ocuparnos más que preocuparnos, no perder esa esperanza porque cuando uno está con Dios tiene una onda vibratoria alta, al que está arriba se rinde de posibilidades.

“Puedes ver mejor tu solución y tus pasos a seguir, entonces yo creo que tenemos que estar conscientes de que sí podemos salir adelante, que sí podemos lograr nuestras metas, que sí podemos prepararnos, que sí debemos conocer nuestros derechos como mujeres, que sí debemos conocer nuestro propósito de vida, que sí debemos denunciar, que sí debemos confrontar la situación con madurez, prepararnos sin miedo y con muchísima fe”, expresó.