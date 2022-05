Aseguran que Laura Bozzo fue condenada a pagar por el proceso de la demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva

El conflicto legal entre Laura Bozzo, Irina Baeva y Gabriel Soto por daño moral llegó a su fin este 26 de mayo (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @teacuerdasof / @irinabaeva)

Luego de que Laura Bozzo haya negado que Irina Baeva y Gabriel Soto hayan ganado su denuncia por difamación y daño moral, este 26 de mayo habría sido finalmente publicada la condena, la cuál dicta qué deberá pagar la autoproclamada Abogada de los pobres, según informó Gil Barerra.

El proceso legal entre Laura Bozzo, Irina Baeva y Gabirel Soto que inició en 2020 habría llegado a su fin esta semana, pues trascendió que la apelación de la peruana a su sentencia no habría finalizado a su favor, por lo que fue publicada la condena que tendrá que pagar.

Según información publicada por el periodista Gil Barrera, la condena dicta que Bozzo tendrá que pagar los gastos de todo el proceso.

“Estoy en posibilidad de confirmar que, #LauraBozzo ha sido condenada a pagar los gastos y costes del juicio por daño moral a #GabrielSoto #IrinaBaeva y su abogado #GustavoHerrera”

Según TVyNovelas la sentencia se confirmó y la condena se publicó este jueves (Captura: Twitter)

La revista TVyNovelas informó que se llegó a la resolución en la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y fue publicada este mismo 26 de mayo en el Boletín Judicial.

“Los tres Magistrados que la integran decidieron por unanimidad confirmar la sentencia de octubre del año pasado, a favor de Soto y Baeva”, se lee en la publicación.

Anteriormente, tanto Gabriel como su abogado habían dado a conocer que ganaron la demanda por daño moral y difamación, por lo que la presentadora tendría que pagar la indemnización, inclusive, Laura ya habría hecho un pago inicial.

Bozzo, sin embargo, habría asegurado que existía una apelación a la sentencia, pues ella y su defensa argumentaban que los comentarios por lo que habría sido acusada eran meras opiniones.

En entrevista con TVyNovelas señaló que “yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto)”, pero el actor rebatió sus palabras, asegurando que la sentencia era ejecutoria, es decir, que ya no estaba permitido que ya no se admite recurso judicial alguno.

La conductora en un principio aseguró que existía una apelación a la sentencia, motivo por el que los actores no se podían decir vencedores (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Aunque hasta el momento se desconoce a cuánto asciende la indemnización, pero el programa Sale el Sol aseguró que rebasaría los 13 millones de pesos.

Los actores demandaron a Bozzo en octubre de 2020 por los delitos de difamación, acoso y amenazas tras las declaraciones que hizo la Señorita Laura públicamente sobre ambos, en donde aseguró que Gabriel había terminado con su entonces esposa, Geraldine Bazán, debido a que le había sido infiel con Baeva.

Se rumoraba que las consecuencias que podría haber enfrentado Laura Bozzo iban desde perder su nombre legal si así lo solicitaba el demandante, además de pagar a Soto e Irina la indemnización tras perder la demanda por daño moral, fue el mismo Gabriel quien luego confirmó que la presentadora sí tendría que pagar por el daño.

La pareja ya había festejado haber ganado la demanda contra Laura Bozzo, aunque desconocían cuánto debía pagar como indemnización (Foto: Instagram/@irinabaeva)

El 20 de octubre del 2021, un juez determinó que las pruebas presentadas por los actores eran suficientes para para proceder en contra de Bozzo y se dio a conocer que perdió la demanda.

Laura, por su parte, declaró que comprende por qué sus declaraciones habían causado molestia y pidió disculpas, pero se mostró renuente a tener que pagar la indemnización.

“Soy fanática de Geraldine (Bazán), la cólera que tuve con ella fue por lo que pasó con Geraldine, y debo decirlo, soy fan de Geraldine, y muchas mujeres como yo compartieron ese sentimiento”, admitió la Señorita Laura.

Hasta el momento, los implicados no han hablado sobre la condena.

