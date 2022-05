Andrea Legarreta regresó al mundo de la actuación de la mano de Salma Hayek

Andrea Legarreta trabajara a lado de Salma Hayek Instagram: @salmahayek y @andrealegarreta

Andrea Legarreta es una de las conductoras más famosas de la televisión mexicana, su gran talento en la pantalla chica la ha llevado a ser parte de grandes cintas en el mundo cinematográfico, tal fue el caso en su participación en el doblaje de la película animada Mi Villano Favorito, sin embargo, la esposa de Erik Rubín, quiso avanzar un poco más y demostrar al medio sus dotes como actriz.

Si bien, la plataforma de streaming denominada VIX, llevará a cabo un filme de nombre Quiero tu vida, el cual estará al mando de la actriz mexicana Salma Hayek, aunado de celebridades como Natalia Téllez y Erick Elías.

De modo que, en el matutino de Hoy, programa en el que Andrea es protagonista, Shanik Berman, anunció a los televidentes que Legarreta formará parte de la película ya antes mencionada, ante ello, la conductora mencionó: “Es una actuación especial, es que subí la foto con todos, con Nat, con Erick Elías, y fue un momento muy divertido, que no les voy a decir más”, destacó Andrea, sin mayor detalle.

Andrea Legarreta actuara a lado de diversas personalidades del medio (Captura: @andrealegarreta/Instagram)

Además, confirmó que trabajar con De Regil es muy gratificante: “Oye y Bárbara (es) encantadora, eh, bueno todos ellos”, cerró.

Anteriormente, Bárbara mencionó para el matutino que se encontraba en la televisora de San Ángel, ya que será parte de otra serie llamada Una próxima cita, de manera que, se encontró muy contenta de estar en Televisa realizando nuevos proyectos: “Muy contenta de estar aquí en Televisa, la vibra se siente muy bonita, la gente te sonríe siempre que te ve, aunque traigan el tapabocas se les ve en los ojos”, mencionó.

Y aunque no es un hecho que la empresa la contrate para participar en más de sus programas, telenovelas o series, la actriz destacó que sin duda aceptaría ser parte de ellos: “Todavía no, termine mi contrato con la otra televisora, después me fui a otra en Estados Unidos, hice una película para Hollywood, ahorita regresé, justo me quedé en esta y todavía no he tenido la oportunidad, pero sí me encantaría”, confirmó la deportista en un encuentro con los medios.

Por ende, la cinta en la que estas personalidades están trabajando, causó bastante expectativa en la audiencia, además que, el filme producido por Salma inició su rodaje el pasado mes de abril, el cual se enfoca en una fantasía romántica que será transmitida de manera exclusiva por la ya antes mencionada plataforma de streaming, la cual se formó en alianza con Televisa y Univisión.

Bárbara también estará trabajando para "VIX" (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Tal modalidad digital dará oportunidad a que otros artistas del medio realicen diversos proyectos, uno de ellos es Eugenio Derbez, quien recientemente confirmó en uno de sus tweets que firmó un contrato con esta empresa, donde traerá a la audiencia contenido de calidad.

Inclusive, para sorpresa del público, La hora Marcada, -serie unitaria de terror creada por los mexicanos galardonados con el premio Oscar, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Emmanuel El Chivo Lubezki- regresó a la pantalla chica, gracias a ViX.

Sin duda, esta plataforma trajo consigo diversos proyectos que serán verdaderamente interesantes de manera internacional, aunque ya haya modalidades de streaming similares, siempre es grato tener más opciones que poder ver y disfrutar en compañía de nuestra persona favorita, incluso se puede visualizar de manera gratuita, pero hay una opción en la que se tiene que pagar una suscripción.

