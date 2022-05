Hija de Salma Hayek sorprendió al hablar en español para mostrar qué lleva en su bolso

Salma Hayek y su hija hablaron en español para mostrar qué llevan en sus bolsos.

La hija de Salma Hayek, Valentina Pinault, cautivó en redes sociales al hablar en español junto a su mamá.

Luego de haber protagonizado la portada de Vogue para la publicación de mayo, Valentina Paloma y Salma Hayek mostraron qué tienen en sus respectivos bolsos, video en el que ambas hablaron completamente en español.

Las imágenes en que Valentina mostró qué tiene dentro de su bolsa se volvió viral a las pocas horas de que fue publicado, pues en el se comprobó que la joven no sólo es fluida en el inglés o el francés, idioma de su padre, François Henri Pinault, sino que habla a la perfección español.

A lo largo del video la joven compartió varias anécdotas con su madre, con quien mantiene una buena relación, entre ellas mencionó que Salma suele llevar con ella un mazo de cartas para que las amigas de Valentina escojan una y les diga un mensaje de los ángeles.

Valentina aseguró que cada que su mamá ve a sus amigas, les pide leer sus cartas con mensajes de los ángeles (Foto: captura de pantalla/YouTube)

También llamó la atención de los internautas que Hayek aseguró que su hija usualmente tiene en su bolsa una veladora de Lana del Rey, a la que dijo le reza, pues es una de sus artistas favoritas.

Asimismo reveló que es una apasionada de la pintura y de la fotografía ya que además de haber hecho algunas pinturas, siempre carga una cámara analógica, con la que retrata su vida. Gracias a las imágenes que toma ha recibido felicitaciones, pues, según dijo la actriz, tanto sus profesores como sus familiares consideran que es una buena fotógrafa.

Para la revista Vogue México, Valentina Paloma confesó que le gustaría seguir los pasos de su madre, pues también quisiera probar suerte en la actuación, pero su principal meta es convertirse en directora de cine.

Salma aseguró que su hija es una joven muy talentosa en las artes, tanto en la fotografía como en la pintura (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Es la primera vez que Salma y su hija se abren de esta forma al público, pues anteriormente Paloma había estado alejada de las cámaras, pues en varias ocasiones la veracruzana ha compartido que considera importante respetar la privacidad de la joven de 14 años y también prefiere que crezca alejada de lo que la gente pueda opinar de ella.

Dentro de la misma entrevista para la revista de moda, Hayek confesó que cuando se enteró de que estaba embarazada, quiso retirarse por completo de la actuación. Ya que en ese entonces la protagonista de Eternals sólo quería tener una bebé, al estar cumpliendo su sueño, quería dedicar toda su atención a su hija.

“Yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho. Además sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa”, relató.

Salma Hayek confesó que intentó retirarse luego del nacimiento de su hija, Valentina (Foto: Instagram/@voguemexico)

Fue su esposo, François Henri Pinault, quien la alentó a que continuara siendo actriz, pues le dijo que seguramente en algún punto de su vida como madre extrañaría el mundo del entretenimiento.

Fue por ello que Hayek regresó a la pantalla grande luego de tres años de haber dado a luz a Valentina. No obstante según reveló, desde entonces intenta ya no aceptar papeles demasiado importantes, pues no quiere ausentarse de la crianza de su hija.

La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz afirmó que a 14 años del nacimiento de Paloma “la familia pasa a primer plano” cuando tiene que tomar una decisión que concierne a su vida personal y su carrera en el cine, pues no piensa dejar de lado a su hija por su desarrollo profesional.

