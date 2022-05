Galilea Montijo y Andrea Legarreta criticaron a mamá de Belinda por llamar “naco” a Christian Nodal

Fotos: Ig/@andrealegarreta Ig/@galileamontijo Ig/@schull.belinda

Hace unos días la señora Belinda Shüll aplaudió un mensaje en las redes sociales donde se le calificaba a Christian Nodal como un “naco”, hecho que causó la molestia de los fans del compositor de música regional mexicana.

Y es que la señora compartió en su cuenta de Instagram algunos videos de la actuación que su hija Belinda tuvo en Barcelona, como invitada al concierto de Lola Índigo. En los comentarios, los fans de la cantante le hicieron saber su apoyo, pero hubo un mensaje en especial que llamó la atención.

“Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, escribió una mujer cuya arroba es @zaragabrielaguzik, comentario que fue contestado por la madre de Belinda con los emojis de manos aplaudiendo, lo que daría a entender que comparte el mismo pensamiento.

Al poco tiempo la señora borró su comentario, puesto que los fans de Nodal se percataron de los aplausos que Belinda Schüll le había hecho al insulto contra su ex yerno. “Wow aplaudiendo a ese comentario la ex suegra de Lupillo Rivera... qué finísimos son la familia Peregrin Schull” o “Usted es una naca, no Christian”, son algunos de los comentarios que recibió la mujer.

Tras mostrar esta información en el programa Hoy, las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo mostraron su desaprobación por el apoyo de Belinda Schüll a un comentario clasista. Primero, Legarreta exernó su opinión y destacó que a veces los fans se deben medir en sus comentarios, pues pueden terminar afectando a los famosos.

“Ay, qué grosera, no es mala onda, pero... ¿Te digo la verdad? Es muy bonito el amor de los fans, pero al final este tipo de cosas si tanto aman a sus artistas, pues al final en lugar de beneficiarlos les haces un daño. Entonces hay que cuidar mucho, el amor a veces también si no te das cuenta…”, expresó.

Tras el comentario, Galilea Montijo, no se quedó callada y se lanzó en contra de la también mamá de Ignacio “Nachito” Peregrín y aseguró que las madres deben respetar la vida personal y sentimental de sus hijos:

“Tú como mamá y papá, digo no sé, no estoy en esa etapa, todavía estoy en la etapa de preadolescencia (con su hijo), pero creo que hay que respetar esta parte de los hijos también, cómo sanan sus heridas, sus dolores, porque no le ayuda nada a Belinda”.

Legarreta destacó la gran relación que se pudo percibir entre Nodal y la familia de su ex novia cuando convivieron juntos e incluso compartieron múltiples eventos familiares y conciertos, como cumpleaños y fiestas navideñas.

“Dicen que Nodal fue muy lindo con la familia, que ayudó mucho”, mencionó Andrea Legarreta.

Finalmente, Galilea Montijo expresó que las palabras son “balas”: “Se dice que las palabras son como las balas, una vez dichas ya no hay manera…”, concluyó Montijo.

Esta controversia se dio después de que Christian Nodal hiciera referencia a las palabras de Belinda Shüll, quien escribió al pie de una fotografía: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Al respecto, el cantante de 23 años lanzó un fuerte mensaje en alusión a lo que escribió la madre de su ex prometida.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo (sic)”, escribió el cantante de regional mexicano.

Asimismo, a su publicación agregó una captura de pantalla de una antigua conversación por Whatsapp con Belinda, en donde la actriz de Bienvenidos a Edén presuntamente le pidió a Nodal dinero, cuando aún eran pareja, para arreglarse los dientes.

