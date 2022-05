Bárbara de Regil se pronunció en contra del consumo de marihuana: “Me gusta estar al cien y no en una realidad ficticia”

Bárbara de Regil se pronunció en contra del consumo de marihuana Foto: Instagram @barbaraderegil

En México cada vez más se ha abierto el debate público sobre el consumo lúdico de la marihuana, hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional castigar la portación mayor a 5 gramos de dicho narcótico; sin embargo, no todas las personas ven positivo que se discuta este tema de manera más recurrente, tal es el caso de Bárbara de Regil quien se dijo en contra de su uso.

A través de su cuenta personal de TikTok, la histrionisa mexicana habló sobre un tema que nunca había tratado con sus seguidores, el consumo de la marihuana. Ahí la intérprete que dio vida a Rosario Tijeras compartió un material audiovisual de un supuesto psiquiatra el cual trató de visibilizar los estragos que deja en el cerebro el consumir dicho estimulante.

Mientras se reproducía el videoclip de poco más de 30 segundos, la también influencer fitness colocó un pequeño escrito en la parte superior en donde mostró su rechazo hacía el uso de la cannabis: “Para los defensores. Yo no fumo, me gusta estar al cien y no en una realidad ficticia”, redactó.

La publicación rápidamente alcanzó los más de 2 mil likes y varias recciones en donde dividieron opiniones con relación a la fuente que compartió Bárbara de Regil en su Tiktok.

“Pero la chayo la anda promocionando”. “No hay que satanizar todo. Ayuda a paciencia con muchas enfermedades y por contenido así la gente ve mal el consumo de la misma”. “Pues creo que todo puede ser malo cuando es en exceso. Si alguien toma alcohol a diario ni siquiera llega a 5 años”, son algunos comentarios recuperados.

Esta no es la primera vez que la actriz mexicana de 34 años da de que hablar cuando se pronuncia sobre los gustos y la salud física o mental de sus seguidores. A finales de octubre, Bárbara de Regil se volvió tendencia cuando se lanzó en contra de las personas que no acuden a terapia psicológica.

Esta no es la primera vez que la actriz se pronuncia a la salud física o mental de sus seguidores (Foto: Ig @barbaraderegil)

Asimismo, en esta misma semana la actriz se colocó en el ojo mediático cuando algunos de sus mismos fans no ocultaron su disgusto cuando compartió algunas fotografías de su más reciente viaje a New York junto al polémico creador de contenido neoleonés, Kunno.

En las fotografías que rápidamente se volvieron virales, la actriz mexicana se dejó ver junto a Gillermo Kunno y Brianda Deyanara en su gira por las calles neoyorkinas previo al concierto de Harry Styles: “Ny, Food, friends, Love and @harrystyles”, redactó en su Instagram.

Como era de esperarse, la publicación dividió opiniones, ya que algunos de los más recalcitrantes fans de la protagonista de Rosario Tijeras señalaron que no se debía de juntar con el tiktoker regiomontano: “por qué Kunno”. “Te vez muy bien pero Kuno”. “Todo bien hasta que salió Kunno”. “Kunno sale hasta en la sopa” y “Nooo con Kunno”, son algunos comentarios recuperados de la publicación.

Bárbara de Regil con Kunno Foto: Instagram/@barbaraderegil

Las críticas hacía Bárbara fueron gracias al polémico tiktoker quien a lo largo de su trayectoria en el mundo de la farándula se ha visto ha involucrado en varios desvaríos mediáticos por sus comentarios y acciones fuera de las pantallas.

Tal y como cuando se declaró pansexual y después de un tiempo se arrepintió o cuando se autonombró como una celebridad y ocasionó que la gente lo señalara como alguien con nulo talento. Sin embargo, en los últimos meses el también intérprete ha tratado de cambiar su discurso con el que se dirige a sus seguidores.

SEGUIR LEYENDO: