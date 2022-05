“No me quitaron la exclusividad”: Adrián Uribe desmintió rumores sobre estar endeudado con Televisa

(Foto: Instagram/@adrianuribe)

Desde junio de 2021, Adrián Uribe dejó de tener exclusividad con Televisa, después de trabajar 20 años incansablemente con la empresa. Así, tras el inesperado anuncio que se dio en aquel entonces, los rumores respecto a las razones por las cuales el actor abandonó a la televisora que lo vio crecer no dejaron de crecer.

Uno de los más fuertes era en el que se supuso que Uribe le debía una gran cantidad de dinero que le debía a la televisora de San Ángel y, en esta ocasión, el también comediante decidió dejar en claro lo que realmente sucedió de una vez por todas.

Fue durante una entrevista en el canal de Youtube del Escorpión Dorado, donde el famoso que dio vida al personaje de El Vítor durante el programa La hora pico reveló cuál fue la razón de su salida.

“Me han dicho ‘¿si es cierto que te quitaron tu exclusividad?’, ‘¿que te corrieron de Televisa?’’... No me quitaron la exclusividad, ya leí que yo le debía dinero a Televisa, que no me podían correr hasta que les pagara y que ya que les pagué me quitaron la exclusividad, mentira”, apuntó.

En este sentido, Adrián añadió que él tiene una buena relación con la empresa, al punto de que ellos fueron quienes le ofrecieron continuar más tiempo, pero él era quien tenía otros planes para su futuro.

“Nunca le he debido dinero a Televisa, nunca me han prestado dinero, siempre me he ganado mi dinero, siempre me lo han pagado de lo que he trabajado, a mí se me acabó el contrato de seis años de exclusividad, se me venció. Televisa me invitó para volver a firmar, ellos querían renovar conmigo, y yo fui el que tomé la decisión de decir ‘no’”, añadió.

Además, Uribe mencionó que tomó la decisión porque vio que el mundo del espectáculo se está expandiendo a otro tipo de contenido y no quiso estancar su carrera artística en un formato que ya le era muy cómodo.

“Mejor prefiero irme por proyecto con ustedes y seguir trabajando con ustedes, o con cualquier televisora o plataforma’, les dije, entonces decidí no tener una exclusividad con ellos. Después de 20 años en Televisa siendo exclusivo, ahorita creo que es mejor trabajar como agente libre porque hay muchas plataformas y televisoras”, externó.

Cabe recordar que, fue durante una antigua entrevista con el vespertino Ventaneando, donde el actor informó sobre el receso que se dio de la empresa de Emilio Azcárraga.

“Hoy por hoy ya no soy exclusivo de Televisa, de hecho esto no lo había dicho, es la primera vez. Desde junio del año pasado yo ya soy libre para trabajar en cualquier empresa”, explicó el 23 de febrero pasado en Azteca Uno.

Adrian uribe fue entrevistado por el Escorpión Dorado (Foto: Ig goldenescorpion)

Uribe mencionó que no saldría totalmente de Televisa y que se sentía muy agradecido con la empresa, dejando en claro que el término de su exclusividad no fue la consecuencia de un desacuerdo o problema.

“Ahora seguiré trabajando para Televisa haciendo algunos proyectos. Estoy muy agradecido obviamente con la empresa, con Televisa, por tantos años de haber estado ahí como exclusivo”, dijo en aquel entonces.

La exclusividad de un actor o una actriz en una televisora implica que sólo pueden hacer programas, series y otros proyectos con esa empresa. Aunque Televisa ha sido más flexible con sus talentos, en décadas anteriores era considerado como una grave traición aparecer en cualquier canal de la competencia, por lo que había fuertes sanciones como el veto.

