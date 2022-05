El embarazoso momento en que confundieron a Omar Chaparro con Adrián Uribe: “Me encanta tu personaje de El Vítor”

Confundieron a Chaparro con Uribe (Fotos: Instagram)

Omar Chaparro se ha consolidado tanto por su trayectoria actoral, como de comediante, pero, en esta ocasión sufrió un momento sumamente embarazoso cuando un integrante de la boy band de regional mexicano, Nuevo Elemento, lo confundió con Adrián Uribe.

Todo sucedió durante una emisión del programa Tu-Night, el cual es conducido por el cantante de Las locuras mías. Y es que, antes de que Chaparro tuviera la oportunidad de presentar a la banda, Yahir Choco Garduño se adelantó y quiso halagar al famosos, sin darse cuenta en la situación que se estaba metiendo.

“¡No me lo puedo creer! A mí me encanta ese personaje que haces, El Vítor, me encanta la verdad”, dijo completamente emocionado el joven. Pero al no entender que estaba pasando, Choco intentó adivinar con quién estaba hablando y confundió una vez más a Chaparro, pero ahora con Eugenio Derbez.

Nuevo elemento es una banda de jovenes (Foto: Ig nuevoelementobanda)

¿Entonces eres el de No se aceptan devoluciones?, o ¿Cuál eres?”, comentó.

Ante esto, Omar Chaparro le explicó al artista de Nuevo Elemento que estaba en un error, porque dicha película fue protagonizada por Derbez y no por él. Pero eso no fue suficiente para aclarar las dudas del joven, ya que siguió creyendo que su entrevistador era el comediante que personificó por mucho tiempo al novio de La Nacaranda.

“No, El Vítor, el pipipi, ese me gusta. Te la rifas”, sentenció Choco Garduño.

Para ese punto, Omar Chaparro se dio cuenta que -en efecto- su invitado no sabía qué estaba pasando, por lo que decidió dejar en claro la situación de una vez por todas y aprovechó para hacerle una broma.

“Ese es mi compadre Adrián Uribe. No te voy a decir nada porque yo soy fan desde que saliste de La Academia, Erasmo Catalino”, externó.

Adrián Uribe es famoso por su personaje del Vítor (Foto: IG @adrianuribe)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que alguien confunde a Omar Chaparro, pues recientemente, el comediante publicó desde su cuenta de Instagram un momento en el que una fan creyó que era otra celebridad.

“Me acabo de encontrar a una paisana y dice que es mi fan, pero no le creo. Dice que me ha visto en todos mis programas”, comenzó el actor de ¿Y cómo es él? o Como caído del cielo.

Ante esto, Chaparro le preguntó a su seguidora, la cual se llamaba Tencha, tres programas en donde lo haya visto. A lo que la mujer no dudó en responder:

“Otro rollo, No manches Sofía (Frida) y Viva (Venga) la Alegría”, dijo.

Pero como si eso no fuera suficiente, Tencha, apuntó que también le gustó la participación de Omar Chaparro como La jitomata y la Perejila (personajes que no son interpretados por el actor, sino que son creación de los Mascabrothers).

“Lo bueno que es mi #Fan #PincheTencha #fyp #funny Un poco perdida la señora pero la quiero de mi tía #tbt”, escribió Chaparro en la descripción del video.

Pero anterior a esta ocasión, otra joven se equivocó en un encuentro con Omar Chaparro y lo confundió con Yordi Rosado.

Esto sucedió en 2020, cuando Omar se encontraba con una fan llamada Erika Suárez y la mujer dijo de repente:

“Hace poquito leí nuevamente el libro de Quiúbole y la verdad está muy padre, se los recomiendo para todas las edades, está muy chido la verdad”.

Ante esa situación, Chaparro le agradeció por su comentario y le cuestionó qué es lo que más le había gustado del texto.

Confundieron a Omar Chaparro con Yordi (Foto: Ig @omarchaparro/yordirosadooficial)

“El tema de la sexualidad, de los amores, del ligue, de todo, está muy padre la verdad. Se los recomiendo bastante”, continuó la joven muy segura de sí misma.

Para este punto, el actor le preguntó por qué le estaba diciendo eso a él mientras ambos sonreían a la cámara.

Erika completamente inmersa en el momento destacó: “Porque tú lo escribiste” y posteriormente, Chaparro le preguntó si podía decirle algo sin que ella se enojara. Al recibir una respuesta afirmativa, el artista soltó la bomba:

“Ese lo escribió Yordi Rosado, está bien, no pasa nada”, externó mientras dramatizaba un poco de llanto. La muchacha, al percatarse de su error, rápidamente comenzó a disculparse con Chaparro y a pedirle que no lo grabara, pero ya era muy tarde.

