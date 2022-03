Se acabó: Adrián Uribe perdió su exclusividad con Televisa después de 23 años

Adrián Uribe está haciendo grandes cambios en su carrera artística (Foto: Instagram/@adrianuribe)

La carrera profesional de Adrián Uribe ha tenido radicales cambios en el último año, pues dejó de tener exclusividad con Televisa en junio de 2021 y decidió lanzar proyectos independientes junto a sus colegas; por otra parte, expresó que ya no quiere encasillarse con su característico personaje El Vítor.

Desde su aparición en el programa de Yordi Rosado, el actor y comediante adelantó que dedicaría su energía a otras metas, sin embargo, fue en entrevista con Ventaneando que mencionó el término de su contrato exclusivo con la televisora de San Ángel.

“Hoy por hoy ya no soy exclusivo de Televisa, de hecho esto no lo había dicho, es la primera vez. Desde junio del año pasado yo ya soy libre para trabajar en cualquier empresa”, explicó el 23 de febrero en Azteca Uno.

Uno de los personajes más famosos de Uribe es el de "El Vítor" (Instagram: adrianuribe)

Uribe mencionó que no saldría totalmente de Televisa y que se sentía muy agradecido con la empresa, dejando en claro que el término de su exclusividad no fue la consecuencia de un desacuerdo o problema.

“Ahora seguiré trabajando para Televisa haciendo algunos proyectos. Estoy muy agradecido obviamente con la empresa, con Televisa, por tantos años de haber estado ahí como exclusivo”, dijo en conversación con los conductores de Ventaneando.

La exclusividad de un actor o una actriz en una televisora implica que sólo pueden hacer programas, series y otros proyectos con esa empresa. Aunque Televisa ha sido más flexible con sus talentos, en décadas anteriores era considerado como una grave traición aparecer en cualquier canal de la competencia, por lo que había fuertes sanciones como el veto.

Adrián Uribe ya no tiene exclusividad con Televisa (Foto: REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

Por otra parte, no está confirmado que haya un pago de por medio, pero muchas personalidades públicas han mencionado que, para mantener dicha exclusividad, conductores y actores reciben cierta cantidad de dinero además del salario por cada proyecto.

Adrián Uribe está desarrollando un proyecto en conjunto con Omar Chaparro y Adal Ramones, los tres comediantes fundaron la empresa Sold Out, en la cual se creará todo tipo de contenido, entre los que destacarán shows en vivo.

“Creamos esta productora para empezar a hacer nuestro propio contenido. Así que... de aquí para adelante a volar”, mencionó Uribe. Por otro lado, emprendió una serie de shows de comedia junto a Adal Ramones titulado Chavorucos Tour.

Esta será la gira de los comediantes (Foto: Instagram/@adrianuribe)

Ellos se presentarán en varias ciudades de Estados Unidos comenzando con Dallas el próximo 5 de marzo y culminando con Houston, Texas el 17 de junio.

En agosto de 2021, el comediante de televisión Adrián Uribe tuvo una conversación con la agencia EFE y reveló que podría dejar de lado a su emblemático personaje para incursionar en rutinas de stand up.

El actor mencionó que si bien la parodia de camionero “se quedó en el corazón de la gente”, busca continuar con su idea de nunca estancarse y quisiera hacer actividades diferentes en su carrera profesional.

Adrián Uribe dejará de lado a su personaje El Vítor para no encasillarse (Foto: Instagram/@adrianuribe)

“Siempre he defendido ser auténtico, no sé cuánto he aportado a la comedia, pero sé que he aportado personajes que se han quedado en el corazón de la gente (…), mi carrera está en un momento interesante en donde también haré otras cosas.”, mencionó para EFE.

Contrario a lo que popularmente se cree, “El Vítor” uno de los personajes más famosos de Adrián Uribe, no se originó en la televisión. El actor confesó para el canal Las Estrellas que su característica parodia fue creada mucho tiempo antes de su primera aparición en Televisa, la cual se dio el 7 de septiembre de 2000, cuando se estrenó La hora pico.

