A 20 años del estreno de La Hora Pico: qué fue de Nacasia, Nacaranda, El Vítor y El Nacolás

La serie cómica dejó de transmitirse en 2007 (Foto: captura de pantalla Distrito Comedia)

La Hora Pico fue una serie cómica transmitida en el entonces Canal de las Estrellas entre 2002 y 2007, el humor de los estrafalarios e inconfundibles personajes marcó muchas horas de diversión para los televidentes. A 20 años de su estreno, algunos de sus protagonistas tomaron caminos diferentes.

Por una parte, Reynaldo Rossano -quien daba vida a El Nacolás- continuó con la comedia y también se incursionó como conductor de Hoy, el matutino de Televisa. En 2021 trabajó en la producción Tic Tac Toc: el reencuentro, comedia que cuenta cómo es la vida del famoso grupo infantil homónimo que intenta revivir en el mundo artístico después de estar 35 años resguardados de las cámaras.

Reynaldo Rossano ha interpreado a varios personajes cómicos (Foto: Twitter)

Aunque el actor Adrián Uribe ha admitido en varias ocasiones que El Vítor, la parodia de camionero “se quedó en el corazón de la gente”, busca continuar con su idea de nunca estancarse y comenzó a hacer actividades diferentes en su carrera profesional.

“Siempre he defendido ser auténtico, no sé cuánto he aportado a la comedia, pero sé que he aportado personajes que se han quedado en el corazón de la gente (…), mi carrera está en un momento interesante en donde también haré otras cosas.”, mencionó para EFE.

Tras perder su exclusividad con Televisa, Adrián Uribe se enfocó en desarrollar un proyecto en conjunto con Omar Chaparro y Adal Ramones, los tres comediantes fundaron la empresa Sold Out, en la cual se creará todo tipo de contenido, entre los que destacarán shows en vivo.

Adrián Uribe ya no quiere estancarse con El Vítor (Foto: Instagram/@adrianuribe)

Aunque Lorena de la Garza y Consuelo Duval interpretaban a Nacasia y Nacaranda, un par de mejores amigas con vestimenta fosforescente, estuvieron alejadas hasta mayo de 2021, cabe señalar que ambas comediantes siguieron el rumbo de la actuación, Duval es conductora de Netas Divinas.

El afortunado encuentro tuvo lugar en un musical titulado Ghost, la sombra del amor, la cual fue dirigida por Silvia Montesinos y Jaime Matarredona. En la presentación del sábado 30 de mayo, la actriz Consuelo Duval acudió como madrina de lujo por las casi 100 representaciones en el Teatro San Rafael; como Lorena de la Garza formaba parte del elenco, ambas tuvieron oportunidad de sincerarse sobre sus conflictos.

En una de sus historias temporales de Instagram, Consuelo Duval publicó una foto del escenario cuando los talentos agradecían al público y escribió “¡Estás increíble mamatita! A todo el elenco de esta maravillosa producción, mi respeto y admiración”.

Las actrices detrás de Nacasia y Nacaranda estuvieron enemistadas un tiempo (Foto: Captura de YouTube/Distrito Comedia)

Posteriormente Lorena de la Garza replicó dicha historia en su perfil y le contestó “Gracias por tu apoyo y cariño, hermosa”, dejando ver que todo conflicto del pasado ya estaba superado.

“Nuestra pelea fue por mis pendejad*s pero bueno ella tiene el corazón tan grande que me perdonó”, detalló Duval al recordar sus diferencias con De la Garza. “Me perdonó como perdonan las hermanas, como perdonan las amigas y yo la amo, la admiro, y es mi Nacasia.”, continuó la actriz.

El conflicto entre ambas surgió cuando Consuelo salió de Televisa y declaró que en la empresa hubo gente que habló mal de ella; en su momento también reveló que Lorena de la Garza la llamó para disculparse por lo que había dicho, no obstante esta actriz rechazó la versión:

Esta fue una de las historias que replicó Lorena de la Garza (Foto: Instagram)

“Creo que Televisa no es una empresa que tenga errores. Hay errores con los actores que se sienten divos y pierden el piso. Yo siempre jugué en su equipo, estuve de su lado, fui su amiga. Me jacto de ser una buena compañera de trabajo y con ella en específico me jacto de la muy buena relación que tuve con ella”, detalló Lorena en una entrevista para Ventaneando en mayo de 2015.

Días después Consuelo detuvo la guerra de declaraciones con Lorena y se disculpó. “No era mi intención lastimar a nadie. Se malinterpretó todo, yo cometí un error y me disculpo”, dijo Consuelo al programa radiofónico Todo para la Mujer.

Según Consuelo, admitió que nunca debió revelar nombres, por lo que lamentó que a su compañera y amiga le hubiera llegado una versión distorsionada de lo que dijo y por eso “se le fue a la yugular”.

SEGUIR LEYENDO: