Multiverso en Televisa: Nacaranda y María de todos los Ángeles se disputan el amor de Albertano y El Vítor

Las divertidas fotos son virales en redes sociales (Fotos: Instagram/@consueloduval/@maraescalante3)

Los multiversos están de moda y por ello lo que en algún momento pareciera algo imposible para los fans de la televisión mexicana ahora podría ser una realidad, con la oportunidad que Televisa Univision le está dando a los creadores de contenido de mezclar sus personajes más icónicos en nuevas narrativas visuales que a más de uno les están volando la cabeza.

De una manera muy cómica Consuelo Duval publicó una controversial fotografía donde se le puede ver interpretando su personaje más importante en el programa La Hora Pico, abrazando a Ariel Miramontes, quien también se encuentra caracterizado como El Albertano. Para la sorpresa de sus miles de fans, ambos se encuentran muy cariñosamente posando, causando gran revuelo en redes sociales ya que a las series a las cuales sus figuras pertenecen, son completamente distintas e incluso “son competencia”.

“Es de que.. Pasaron cosas que no puedo etsplicar. ¡En el corazón no se manda! Att: La Nakranda @albertanooficial #talparacual [sic]”, escribió Duval en la publicación que El Albertano contestó: “¡Que fuerte! Esto es muy comprometedor”.

La publicación fue retomada por "El Albertano" (Foto: Instagram)

Mara Escalante, quien le da vida a María de todos los Ángeles y es pareja sentimental de El Albertano en su serie de comedia, no se quedó atrás e hizo lo suyo al editar una imagen de su personaje con la ex novio de Nacaranda, El Vítor. Con el fondo del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y ambos muy sonrientes, la comediante le demostró que no se quedará atrás si se trata de bajarse novios.

“Yo tampoco sé qué está pasando… pero está pasando”, escribió como pie de foto Mara a lo que Adrián Uribe reaccionó con emojis de caritas llorando de risa y manos aplaudiendo la divertida imagen.

En redes sociales la ya viral pelea entre los dos queridos personajes femeninos por los protagonistas de Nosotros Los Guapos, ha generado un divertido momento en el que más de uno que creció viendo sus historias en los canales de Televisa ya han decidido que team serán: #TeamMaría o #TeamNacaranda.

Así contestó la comediante (Foto: Instagram)

“Cuando pensamos que ya habíamos visto todo llega este nuevo gran crossover inesperado, que tal vez nadie pidió pero nosotros no sabíamos que lo necesitábamos”. “Después de esto, ¿alguien se imagina lo icónico que sería ver a estas dos peleándose por los hombres para que al final los manden a la fregada y se hagan amigas? Bueno yo sí, espero que Televisa me pagué por la idea”. “Sí eres team María eres el tipo de persona que su cita ideal es ir a pasear a reforma y todo eso, si eres team Nacaranda eres de los que va los domingos a Tepito por una miche ja, ja, ja”, expresaron usuarios.

“Tal para cual” el spin-off de “La Hora Pico”

Los fans de la vieja escuela de la televisión abierta están de fiesta: La Hora Pico regresa a más de 20 años de haber iniciado transmisiones en Televisa. Aunque no será bajo el mismo nombre, el proyecto se trata de un spin-off titulado Tal para cual, el cual trae de regreso a grandes personajes de esa época como Nacasia y Nacaranda, el Nacolás, Molusco y Paul Yester y El Costeño.

Elenco de “Tal para cual” (Foto: Televisa)

Ahora la empresa de telecomunicaciones ha anunciado su regreso y aunque no todos los personajes y actores vuelven, como es el caso de Adrián Uribe con El Vítor, dos de sus estrellas indiscutibles si regresaran y ya están causando gran revuelo en redes sociales, pues durante un tiempo sus intérpretes se mantuvieran distanciadas por conflictos personales que después se convirtieron en tema público.

SEGUIR LEYENDO: