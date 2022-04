Adrián Uribe podría dejar Televisa para ser conductor de un reality show de TV Azteca

Adrián Uribe podría entrar a TV Azteca después de más de 20 años en Televisa (Fotos: Instagram/@televisa/@adrianuribe/@tvazteca)

Los reality shows están de regreso en la televisión abierta, tras años de ausencia en las televisoras mexicanas que habían apostado por los programas unitarios -incluso por encima de las telenovelas- como La Rosa de Guadalupe o Como Dice El Dicho, por lo que TV Azteca ahora tiene fe en un nuevo programa titulado Soy Famoso ¡sácame de aquí!

Como toda buena fórmula de un formato de programa así, es necesario que el drama y los escándalos estén presentes en el, aunque sea de manera indirecta, por lo que con el gran rumor en diversos medios de comunicación y redes sociales sobre Adrián Uribe con la batuta de conductor, siendo este su primer gran proyecto después de perder su exclusividad -los famosos contratos de la televisora de San Ángel-, dentro de TV Azteca ha comenzado a cumplir con los requisitos mencionados.

Hace solo unos días la televisora del Ajusco anunció que sus televidentes podrán seguir consumiendo programas de este tipo dentro de su barra de contenidos, pues con el fin de temporada de Exatlon All Star México ya se anunció a su suplente: 12 famosos en situaciones extremas compitiendo y conviviendo; se emitirá a través de Azteca Uno, tal como lo señalaron en su spot de intriga.

Ahí mismo indicaron que 12 famosos tendrán que dejar los lujos de la ciudad para adentrarse en una jungla, en una experiencia que les cambiará la vida, muy al estilo de Survivor México -franquicia de la cual también tiene los derechos Azteca-, pero parece ser que lo que les ha interesado a usuarios de redes sociales es la confirmación de su conductor y no tanto lo poco novedoso del programa.

“Adrián dejando a Televisa para irse a TV Azteca es otro de los golpes más bajos que hemos visto en años dentro de la televisión mexicana”. “Al paso que vamos es obvio que TV Azteca será la nueva Televisa y de verdad que esa idea me encanta”. “Lo bueno de que Televisa cometió tantos errores en el pasado es que TV Azteca está sabiendo hacer todo muy bien”. “De verdad que jamás imaginé ver a este tipo de artistas en las filas de Azteca cuando por años le fueron fiel a la de San Ángel”. “Primero Eugenio Derbez, después Omar Chaparro y ahora Adrián de verdad que no me lo creo”, escribieron en Twitter.

Las noticias parecen no terminar ahí, pues uno de los posibles concursantes más sonados e incluso confirmado por un conductor de espectáculos, es el controversial Alfredo Adame, siendo este su posible debut en el formato reality show y en las filas de la televisora del Ajusco; otro talento más que perteneció por años a Televisa y ahora trabajará con su “competencia”.

“Me entero que Marcos Valdés y Alfredo Adame son dos de los 12 famosos que participarán en el nuevo reality show de televisión Azteca, Soy famoso ¡sácame de aquí! (cuyo formato es de pruebas extremas). El hijo del fallecido Loco’ Valdés y el polémico actor y conductor se disputarán con otros 10 famosos el primer lugar del programa antes mencionado. Se rumora que Magaly Chávez, exparticipante de Enamorándonos, y la incipiente cantante Valeria Cuevas también han sido invitadas a participar”, escribió Álex Kaffie en su columna de opinión.

Los artistas mexicanos “saltando” de televisoras se ha convertido en la moda del mundo del espectáculo, pues recientemente se confirmó que Rocío Sánchez Azuara dejó Imagen Televisión para ingresar a TV Azteca, realizando un programa estilo talk show, siendo el ejemplo más reciente de lo que parece ser solo el inicio de una nueva era en la televisión mexicana.

