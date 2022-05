Luis “El Potro” Caballero arremetió contra Acapulco Shore: “Ya no lo ve ni Dios”

Luis Caballero ha participado en diversos "reality show" del medio (Foto: Instagram/@luis_acashore)

La Casa de los Famosos, en su segunda emisión, es un reality que se ha convertido en un nido de confesiones, de modo que, diversas celebridades han externado en varias ocasiones algunos aspectos sobre su vida privada y no solo ello, sino que los pleitos y las alianzas le han dado sabor a la competencia.

Las personalidades que se encuentran en este concurso ya han compartido un tiempo considerable juntos, por lo que la confianza ha rebasado la pantalla, pues muchos espectadores han conocido la verdadera cara de muchos de los participantes.

No es un secreto que muchos de los famosos que se encuentran actualmente en la casa ya han participado en otro show, como lo es Natalia Alcocer que formó parte de la segunda temporada de Survivor México de TV Azteca, así como Brenda Zambrano y Luis El Potro Caballero, quienes han compartido cámaras en Inseparables: Amor al Límite de Televisa o su más conocido reality: Acapulco Shore.

Es por ello que, Luis Caballero sorprendió a la audiencia con diversas declaraciones que realizó sobre el programa que lo dio a conocer cómo figura pública.

Dos ex Acapulco Shore serían parte de la temporada (Fotos: Instagram/@brendazambranoc/@luis_acashore)

Cabe destacar que en sus inicios, Acapulco Shore fue uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, pues el drama, la amistad, las fiestas y los romances que se vivían en la playa, era lo que más atraía a los televidentes. Ahora, por la situación de pandemia que se vivió en todo el mundo, el formato cambió por completo.

Fue así que, luego de ser cuestionado por Laura Bozzo sobre si el programa sigue llevándose a cabo, El Potro contestó: “Sí, pero ya es una popó. Es malísimo, ya no lo ve ni Dios. Lo manejaron muy mal. ¿Sabes qué? Yo creo que, cuando tienes un proyecto tan exitoso, cambiar la fórmula es un error, si ya sabes qué es lo que funciona, ¿Para qué lo cambias?”.

Luego de ello, el también cantante no opinó nada más del show. Sin duda, hay aspectos de las nuevas emisiones que no le parecen, a pesar de que una de sus más fieles amigas como lo es Karime Pindter, sigue siendo participante del programa.

El cantante se dio a conocer en las primeras emisiones de "Acapulco Shore" Foto: Instagram/@luis_acashore

Esta no es la primera vez que Caballero menciona al programa que lo lanzó a la fama, pues en una de las emisiones de Miembros al Aire el pasado marzo, el famoso comentó diversos pasajes que tuvo en el reality, ya que al estar adentrado en la plática con Paul Stanley, José Eduardo Derbez, Raúl Araiza y Jorge Burro Van Rankin, el cantante comentó qué fue lo peor que hizo durante su participación en Acapulco Shore y sí se arrepiente de alguna situación que vivió en ese momento, a lo que confesó:

“Tenía que pasar, tenía que vivir ese momento para ir abriendo puerta de otras cosas. Con ese reality estoy sumamente agradecido, pero sí hay cosas que digo: ‘Me la retroempanicé’”, confesó.

Además, destacó que su familia no estaba acostumbrada a ese tipo de contenido por lo que denominó a sus parientes como “pochos”: “Al principio mi mamá no tenía ni idea de lo que era el programa, le avisó a todos mis tíos y primer episodio: yo aventándome un triatrlón (trío) (...) La neta sí me daba pena (ver a mi mamá)”, puntualizó el ex shore.

SEGUIR LEYENDO: