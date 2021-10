Quién es Estefanía Ahumada, la ex novia de Luis “Potro” de Acapulco Shore

Fotos: Instagram @estefania_ahumada / @luis_acashore

La conductora y actriz nació en España el 20 de marzo de 1991, su participación en la televisión mexicana se ha conformado por su conducción y participación en diversos programas, algunas de las producciones en las que ha colaborado son la telenovela Papá a toda madre y la serie 40 y 20.

Estefanía Ahumada vive en México desde 2013, durante estos años también ha colaborado en los reality shows Reto 4 Elementos y El Inframundo, el cuál estuvo apenas unas semanas al aire.

Cuando tenía 22 años explicó en entrevista para la revista Mujer in time que al principio de su carrera trabajó como fotógrafa para un periódico en Madrid, España, no sólo incursionó en el ámbito periodístico pues realizó el cortometraje Faunia en un parque de tipo zoológico, esta producción le dio la oportunidad de descubrir su verdadera vocación, la actuación:

(Foto: Instagram/@estefania_ahumada)

“Cuando me di cuenta de que lo que verdaderamente me apasionaba era actuar, decidí irme a Londres para aprender inglés, pero ahí tuve que comenzar trabajando como mesera, luego en una tienda de ropa y así realicé un sinfín de actividades para ganarme la vida y poder continuar estudiando”, expresó para esta revista hace 8 años.

En dicha entrevista también mencionó que tiene un “lado fit”, pues su hobbie consiste en realizar ejercicio y confesó cuál era su mayor preocupación en ese momento, pues tenía 22 años.

“El mayor reto al que me he tenido que enfrentado como mujer ha sido el salirme de mi casa y chocar con la realidad de que ahora yo tengo que pagar una renta y hacerme cargo de mis propios gastos. Lloré mucho al principio, pero hoy estoy muy agradecida de que haya sido así pues maduré muchísimo”, dijo para Mujer in time.

Ellos son Estefanía Ahumada y Gabriel “Rasta” Pontones, conductores del reality (Foto: Instagram/@elinframundoof)

El pasado 26 de abril se estrenó por Canal 5 de Televisa el programa El Inframundo: supera tus miedos, fue un reality show que protagonizaban 5 personas en cada capítulo, dichas personas se exponían a situaciones extremas.

Cuando los concursantes todavía no estaban confirmados, Televisa dio a conocer a los conductores de El Inframundo, es decir Estefanía Ahumada de Guerreros 2020 y Gabriel “Rasta” Pontones quien comenzó su fama por haber participado en el programa Big Brother; además, ambos formaron parte del mismo equipo en el show Guerrero 2020.

El nombre de esta conductora y actriz resonó recientemente en redes sociales pues terminó su relación con el ex Acapulco Shore Luis Caballero el Potro. Su noviazgo comenzó durante las grabaciones del programa Inseparables, sus emisiones comenzaron el pasado 20 de septiembre a través del Canal 5 en el horario de las 20 horas.

Luis "Potro" Caballero, de Acapulco Shore, y su entonces novia, Estefanía Ahumada (Foto: Instagram/@luis_acashore)

Aunque esta temporada fue filmada con algunos meses de anticipación, los tumores sobre la aparente ruptura comenzaron al mismo tiempo que el estreno de la segunda temporada de Guerreros 2021.

Potro formó parte de un equipo de dicho reality, sin embargo, no se le vio junto a Estefanía Ahumada en esta emisión. La ex pareja se caracterizaba por compartir historias, fotografías y todo tipo de demostraciones de cariño en redes sociales, pero en junio de este mismo año, todas las publicaciones ya habían cesado.

Lo que terminó de confirmar esta separación fue una transmisión en vivo de Instagram realizada por Luis Potro, pues el ex acashore fue cuestionado sobre su estado sentimental y se negó a aclararlo, en ese momento explicó que no mencionaría de nuevo el tema hasta el estreno de Inseparables.

“El amor no es cosa fácil, menos cuando es llevado al límite, pero apostarle es una gran inversión. Aquí 12 parejas vivirán juntas en la misma casa y, durante varias semanas, pondrán a prueba su relación, pero no de manera cursi, sino con pruebas extremas”, es la descripción oficial de este programa.

