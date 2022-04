Acapulco Shore 9 capítulo 13: Karime Pindter y Fer Moreno se encerraron en el despacho

Karime terminó su pelea con Fer de una forma muy peculiar (Foto: MTV)

Rumbo a su gran final de temporada, Acapulco Shore 9 estrenó el capítulo 13 titulado Arriba Cartagena, donde la familia más polémica de MTV y Paramount + por fin conoció las calles más populares de Colombia. A pesar de ello, el inicio dejó ver que Rocío y Santiago sí hicieron las paces después del escandaloso momento en el que él se agarró a golpes con José por el amor de ella.

“Si estaba considerando el hecho de que, pues no sé, podíamos tener una relación más divertida. A mí sí me molesta, bueno no voy a ser tóxica…”, le decía la tapatía al originario de la Ciudad de México, antes de que él le propusiera “dejar de ser fichera” y que se emborracharan de verdad.

Al mismo tiempo, pero en otra parte de la gran casa María anunció que se retiraría de las vacaciones a pesar de tener poco tiempo de haber ingresado -su estancia en la casa ha sido muy mal recibida por los fans del reality-.

María se fue de la casa (Foto: MTV)

“Lo que me llevo de estas vacaciones es: que no debo tomar guaro, que no debo de meterme en relaciones y que definitivamente quiero volver a otras vacaciones”, expresó María mientras todos la despedian de manera muy superficial, incluso siendo Fer Moreno, una de sus pocas amigas, la que aseguró que no estaba siendo parte clave en la temporada y que tal vez no debería estar en la temporada 10: “Les juro que yo sí me llevo muy bien con María y sí la voy a extrañar un poco pero fuera de mí la neta yo no creo que nadie, ni ustedes (el público) la va a extrañar”.

“Cualquier pretexto es bueno para agarrar la peda”, mencionó Karime momentos previos a iniciar una “fiesta innecesaria” a bordo de un yate, con motivo de la partida de María. Llegaron a una playa nueva y la rumba inició: Chile formalizó su noviazgo con Nati Peláez, Pindter terminó su relación con Alba tras un día -como se había prometido-, Fer Moreno lloraba por la amistad con las sexibajitas a lado de Carlos, Altafulla le mencionaba a Jacky que lo valorara porque era más que un par de ojos verdes y Santiago hacía que Rocío se emborrachara.

"Chile" y Nati formalizaron su relación (Foto: MTV)

Mientras Rocío vomitaba, Santiago festejaba y reía, razón por la que los hombres de la casa, incluyendo a José y Beni, se molestaron por la actitud de “venganza” que estaba teniendo el influencer. Las copas parece que se le pasaron a la mayoría de las mujeres, pues de regreso a la casa, Moreno comenzó a llorar por la pérdida de su amistad con Jacky, por lo que Beni le pidió que fuera a hablar con ella:

“Sigues haciendo lo mismo que no harías en la vida real. ¿Qué quieres? No entiendo qué es lo que quieres, que me lo quite (a Altafulla), que me tatue tu nombre en la cara. Estoy aquí, siempre he estado aquí”, le decía Ramírez a Fer cuando ella solo le pidió un abrazo, a lo que sí accedió pero con la condición de que fuera solo por 10 segundos. Alba por su parte solo estaba tratando de cargar con su estado alcohólico, viendo lo que pasaba con el grupo de amigas que durante la temporada 8 causaron furor en redes sociales.

La Familia Shore llegó a Cartagena con una gran sorpresa: Isa Castro regresó para asistir a la gran fiesta final. Aunque fue estancia fue divertida, la noche en una disco provocó que José perdiera su oportunidad de “coronar” con Fer aunque eso casi provoca una pelea con Carlos. Los dos chicos perdieron pero Karime ganó: “Tu perdida, mi ganancia” así fue como La Matrioska y Moreno se encerraron en el despacho, después de una gran enemistad.

