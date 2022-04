Mariazel reapareció en Me Caigo de Risa junto a Manelyk y Luis “Potro”

Mariazel participó en algunas dinámicas junto a Luis "Potro" Caballero y Manelyk González (Fotos Instagram@mariazelzel /@luis_acashore/@manelyk_oficial)

Aunque Mariazel se despidió de Me Caigo de Risa el pasado jueves, la integrante de La Familia Disfuncional sorprendió al público de este programa, pues apareció nuevamente en el capítulo más reciente.

En dicho episodio, Mariazel participó en varias dinámicas, e incluso, protagonizó una pelea junto a Manelyk González, una de las integrantes más queridas de Acapulco Shore, ambas se caracterizaron como La Dolida y La novia de Jhony - Poncho Borbolla-, su apuesto galán. En el capítulo, otro ex acashore estuvo presente, es decir, Luis Potro Caballero.

De esta manera, el testigo del “agarrón de greñas” entre las mujeres fue un kareoke en el Escenario inclinado de Me Caigo de Risa. En el divertido programa no se anunció el regreso de la conductora, pero hace unos días Faisy compartió en Instagram que ya habían terminado de grabar todos los capítulos, por lo que es probable que no se estén transmitiendo los episodios en forma cronológica.

Así es el escenario inclinado en Me Caigo de Risa (Foto: captura de pantalla Las Estrellas/Me Caigo de Risa)

En la última dinámica del programa, las participantes se tiraron al piso para pelear porque La dolida -Mariazel vio en el lugar a su expareja Jhony -Borbolla- con su nueva novia -Manelyk-. La actuación del conflicto fue tan intensa, que acabaron arrancándose las pelucas y alteraron el ambiente del kareoke.

Originalmente, Mariazel acudió a este lugar con una de sus amigas -es decir, Mariana Echeverría- para poder olvidarse de su exnovio. La participación más destacada de este capítulo fue la de Luis Potro Caballero y Manelyk, pues en su debut dentro de La Familia Disfuncional, se mostraron entusiastas al involucrarse en todos los juegos.

“Esta familia no deja de crecer.. en un momento donde lo más chingon es divertirse, conectar y empatizar… MCDR es un lugar donde venimos a SONREÍR 29/35″, escribió Faisy en su Instagram, en la misma publicación, los ex acashore comentaron que se habían divertido a lo grande.

Mariazel y Manelyk peleando (Foto: captura de pantalla Las Estrellas/Me Caigo de Risa)

“¡Me divertí cabronsisimo!” escribió Luis Potro, a quien le tocó enfrentarse a José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Guana, en la final de Sin globito no hay fiesta. En este juego, los participantes deben mantener a flote un globo evitando tropezarse con diversos juegos infantiles.

Mientras los nuevos integrantes se adaptan a La Familia Disfuncional, es probable que Mariazel tenga algunas apariciones más, incluso si ya no está grabando nuevos programas.

Cabe señalar que el pasado jueves 31 de marzo la Familia Disfuncional vivió la despedida de otra de sus queridas integrantes, se trató de Mariazel, quien abandonó la octava temporada de Me Caigo de Risa para trabajar en otros proyectos:

Los ex aca shores se diviertieron en el programa (Foto: Instagram/@faisirrito)

“Han llegado nuevas oportunidades y bueno, ahorita viene un proyecto, por el cual estoy muy emocionada, me duele dejarlos, pero yo siempre llevo muy en alto Me Caigo de Risa y a mi Familia Disfuncional”, mencionó la conductora. Cabe señalar que explicó que no podía decir a cuál programa se iría, pero sus fans comenzaron a especular sobre el reality Reto 4 elementos.

El adiós de Mariazel impactó tanto al público presente en el foro como a las personas que siguen el programa desde casa, ya que sin previo aviso, Faisy anunció lo siguiente: “El día de hoy es el último programa de esta temporada de Mariazel”.

Mariazel se había despedido en el programa pasado (Foto: Instagram/@mecaigoderisaof)

Tan pronto terminó la frase el presentador, los presentes gritaron “¡No!” y posteriormente se unieron los otros integrantes del divertido programa exclamando “Nos abandona”, en esa emisión estuvieron como invitadas especiales Andrea Legarreta con sus hijas Mía y Nina Rubín; por lo que se sumaron a la negación ante la despedida de Mariazel.

“De verdad, siempre lo he dicho, para todos hay un antes y después de Me Caigo de Risa, no solo en la personal, porque aquí hemos encontrado a una gran familia, independientemente del trabajo, pero en el lado profesional también nos ha abierto las puertas, puertas que antes se cerraban”, mencionó la querida integrante a manera de discurso de despedida.

SEGUIR LEYENDO: