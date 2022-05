YosStop compartió la primera foto de su bebé: “Es una locura cómo lo podemos ver tan rápido”

Previo a confirmar su embarazo, YosStop anunció su compromiso con Gerardo González. (Foto: @justyoss/Instagram)

YosStop conmovió a sus seguidores de redes sociales con la primera fotografía de su bebé a semanas de confirmar su embarazo y en medio de sus planes de boda. La influencer compartió algunos detalles sobre cómo ha llevado los primeros meses de gestación y confesó que todavía desconoce el sexo de su primogénito.

Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo del internet como YosStop, sorprendió a sus 7 millones de seguidores en Instagram con una sesión fotográfica muy especial, donde el centro de atención fue la primera imágen del bebé que espera junto a su prometido Gerardo González. En las enternecedoras postales se puede apreciar a la influencer y su novio abrazados a la orilla de lo que parece ser un río mientras sostienen una ecografía.

“Bebé en 3D cuando tenía 11 semanas. Es una locura cómo lo podemos ver tan rápido. Aún no sabemos qué sexo es”, escribió en su publicación.

Esta es la imagen del bebé a 11 semanas de gestación. (Captura: @justyoss/Instagram)

Gracias a ello, la creadora de contenido dejó entrever que actualmente tiene aproximadamente tres meses de embarazo y confirmó que todavía desconoce el sexo de su bebé. Como era de esperarse, el post de Instagram se llenó con mensajes de cariño, buenos deseos y bendiciones para la pareja que está próxima a casarse.

“Wow ya quiero conocer a mi sobrino”, escribió Ryan Hoffman -hermano de la influencer-. “La mejor foto”. “Muchas felicidades”. “Eso hace que se te olviden los síntomas poquito”. “Inaudito, con la tecnología hasta dónde podemos ver y también que no son ni 3 meses y ya está formado. Que emoción ! Ya queremos abrazarl@”. “Serás la mejor”. “Me muero de amor y felicidad. Que bonita familia”, fueron algunas reacciones.

Incluso, algunos usuarios de la plataforma comenzaron a especular sobre el sexo del bebé: “Yo pienso que tendrás un varón”. “Yo digo que es niña!”, escribieron. En una post anterior, la influencer comentó: “No sabemos aún, no se sabe, bueno, yo intuyo, intuí desde un inicio, pero no sabemos, no está confirmado”.

(Captura: @justyoss/Instagram)

Tan solo bastaron unas horas para que la publicación de Instagram se viralizara y alcanzara los 400 mil “me gusta”.

Pero eso no es todo, desde que Yoseline Hoffman confirmó su embarazo ha compartido algunos detalles sobre sus síntomas, malestares y antojos en sus historias de Instagram. En las últimas horas subió otra fotografía que se tomó mientras medía su peso en una báscula y escribió: “Andamos tratando de subir”.

Con ello, la creadora de contenido dejó entrever que durante los primeros meses de gestación ha procurado mejorar su alimentación por ella y su bebé, todo bajo recomendación médica.

YosStop anuncio su embarazo junto a su pareja Foto: Instagram/@justyoss

La noticia del embarazo de Yoseline Hoffman sorprendió a los usuarios de redes sociales debido a que unos días antes compartió la propuesta de matrimonio que recibió por parte de su novio. Algunos criticaron la coincidencia entre las noticias al considerar que sus planes de boda surgieron tras el embarazo. Sin embargo, la influencer aseguró que no ocurrió así, pues su decisión de formalizar su relación con Gerardo González es aparte.

Respecto a sus planes de boda, la influencer adelantó que tendrá dos ceremonias y la primera podría celebrarse antes de que termine el mes de mayo. Explicó que para su matrimonio por el civil no contarán con más de 30 personas entre familiares y amigos cercanos, mientras que la segunda recepción será más grande y se llevará a cabo el siguiente año.

“Le dije: ‘Mira, tranquila, lo que importa es que sea esta cuestión pequeña, privada, los dos e invitemos a los más cercanos disponibles [...] que nos acompañen a esta pequeña celebración”, comentó el novio de la creadora de contenido en un video que publicó en su canal de YouTube.

