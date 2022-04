YosStop se comprometió con su novio Gerardo: “Y que le digo: CHI”

El novio de YosStop le pidió matrimonio y ella unió sus momentos más románticos.

Este día la youtuber Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, anunció que se casará con Gerardo González, su pareja desde hace una década. A través de sus redes sociales, compartió una fotografía del momento en que su novio se arrodilló y le entregó el anillo de compromiso.

“Y que le digo: ‘CHI’ Mi corazón ha sido tuyo desde hace más de 10 años, hoy volteo a ver hacia atrás y digo wow, ha pasado mucho y hemos pasado de casi todo juntos, pero no es suficiente, aún nos falta mucho más.”, escribió YosStop este 26 de abril en Twitter.

(Foto: Twitter/@YosStop)

Para compartir este importante momento con sus seguidores, YosStop hizo un video donde unió románticos clips protagonizados por ella y su Gerito, apodo que usó para nombrar a su ahora prometido en la publicación de Instagram. El tema elegido por la youtuber fue The Joker and the Queen de Ed Sheeran.

La youtuber se casará con su novio Gerardo González (Foto: Ig @justyoss)

En esta red social, el video alcanzó casi 200 mil reproducciones en tan solo una hora. Además, YosStop completó su romántico mensaje hacia su enamorado: “Tú me enseñas todos los días lo que es el verdadero amor en sus miles de formas distintas y cero convencionales, te amo demasiado Gerito”.

Los admiradores de YosStop no dudaron en felicitar a la influencer de 31 años, pero entre los comentarios, se destacaron los mensajes de personalidades como Brenda Zambrano, la cantante Gret Rocha, el actor Raúl Santana, el músico Camilo Salazar, mejor conocido como Salo y la vloguera Daniela Rueda, quien escribió: “Que bonito que puedan disfrutar de un amor tan incondicional! Felicidades”.

“Gera es la persona perfecta para ti, los amo”, “Se merecen mutuamente” y “Se me llenaron los ojos de lágrimas” fueron solo algunos de los comentarios de sus fans, sin embargo, la influencer limitó esta función después de un tiempo.

Sus seguidores la felicitaron y se alegraron por la noticia (Foto: Instagram/@justyoss)

Otros internautas recordaron que han seguido la relación durante muchos años “Pensé que este momento nunca llegaría, pero no podía llegar con nadie más que no fuera Gerardo.”

Sus seguidores estaban al pendiente de las redes sociales de Yoss, pues alrededor del medio día, ya había adelantado que daría una noticia muy importante.

La relación de Gerardo y Yoss

Información en desarrollo*