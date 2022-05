YosStop habló sobre el sexo de su bebé; aseguró que no romantizará la maternidad

YosStop compartió una imagen a través de redes sociales Foto: Instagram/@justyoss

Después de que Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelar que está embarazada, habló por primera vez sobre el tema de las dificultades y cambios físicos que está presentando en sus primeras semanas gestación.

La youtuber mexicana de 31 años, a través de sus historias de Instagram, ha compartido su sentir con relación a su futura maternidad y los síntomas que ha presentado, como el vómito constante y los cambios que ha sufrido en sus gustos por ciertos alimentos.

Asimismo, en sus más recientes videos, abordó su postura sobre ser madre y reafirmó que la visión romántica del embarazo no será la que compartirá durante los próximos meses: “Creo que si alguien no va a romantizar la maternidad soy yo, la verdad ha sido una cosa super extraña que jamás me imaginé”, subrayó en una storie de Instagram.

YosStop compartió las primeras imágenes de su pancita de embarazada Foto: Instagram/@justyoss

Cabe recordar que en su momento la influencer mexicana, que cuenta con 7 millones de seguidores, aceptó que por muchos años no deseó embarazarse e, incluso, no se veía convertida en madre, aunque ahora espera con ansias el saber el sexo de su bebé: “No sabemos aún, no se sabe, bueno, yo intuyo, intuí desde un inicio, pero no sabemos, no está confirmado”, comentó.

Durante el inicio de la tercera semana de mayo, la creadora de contenido se convirtió en tendencia cuando por medio de sus cuentas oficiales confirmó su embrazo por medio de un videoclip de poco más de 1 minuto junto a su prometido Gerardo González.

“Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me da mucha felicidad poder ser parte de tu camino y empezar a construir desde cero y reconstruir las veces que sean necesarias para nuestra transformación y crecimiento como almas. Bienvenida, ya te amamos”, redactó en su publicación, que hasta el momento cuenta con poco más de 400 mil vistas.

YosStop anuncio su embarazo junto a su pareja Foto: Instagram/@justyoss

A la par de su embarazo, la creadora de contenido de 31 años ha compartido los difíciles momentos que está pasando mientras se encuentran planificando su próxima boda por el Civil con su pareja, Gerardo González. Con relación a este tema, YosStop compartió la prueba de su vestido de novia en donde especificó que se le bajó la presión y estuvo a punto de desmayarse.

Un día después de anunciar que se convertiría en madre, la creadora de contenido regresó a los videoblogs en YouTube para compartir un poco sobre su día a día. Ahí junto a su pareja, compartió un fragmento audiovisual titulado Preparando nuestra boda, donde confesaron que se casarán por el civil en menos de un mes.

La pareja decidió que su boda será íntima y celebrarán en una reunión que no excederá más de 30 personas, debido a que consideran es un momento muy especial que solo quieren compartir con sus familiares y amigos cercanos en una reunión muy “chiquita”.

(Captura YouTube: YosStoP)

“Yo soy muy práctico, yo no me complico. O sea, vimos opciones, porque ella estuvo checando muchas opciones al grado de estar pasando por todos lados y le dije: ‘Mira, tranquila, lo que importa es que sea esta cuestión pequeña, privada, los dos e invitemos a los más cercanos disponibles [...] que nos acompañen a esta pequeña celebración”, dijo Gerardo González.

“No nos interesa para nada el rollo de la iglesia, pero si creemos definitivamente en algo divino, en algo más grande y en que la vida te va poniendo algo mejor para ti”, evocó YosStop.

