Justin Bieber: los memes más divertidos que dejó su regreso a México

Justin Bieber está de regreso en México y usuarias reaccionaron con divertidos memes (Foto: Twitter / @sighrems)

A finales del año pasado, Justin Bieber confirmó que a lo largo de este 2022 y parte del 2023 llevaría a diferentes ciudades del mundo su “Justice World Tour”, gira con la que pretende promocionar su más reciente álbum discográfico.

Cabe mencionar que, la gira mundial del canadiense ocurre después de que por dos años los conciertos se mantuvieran suspendidos para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19, por lo que la espera para volver a ver a uno de los íconos del pop más queridos y aclamados fue larga.

Esa fue justamente la razón para que miles de fanáticas mexicanas enloquecieran con el regreso de Justin Bieber al país y, de este modo, el intérprete de éxitos como Baby o Sorry ofreció su primer concierto del “Justice World Tour” en México el pasado domingo en Monterrey.

Al respecto, cientos de fanáticas y usuarios de redes sociales han expresado su emoción por disfrutar en vivo de la música de Justin Bieber, para lo que han utilizado los divertidos y siempre confiables memes.

Fue en noviembre de 2021 que, a través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió el cartel oficial del tour. Los próximos conciertos de Justin Bieber en México serán el 25 de mayo en la capital mexicana y el 28 del mismo mes en la perla tapatía.

En Guadalajara, se presentará en el Estadio 3 de marzo, ubicado en el municipio de Zapopan. Finalmente, en la capital mexicana, el cantante cerrará su gira de presentaciones en el Foro Sol, ubicado en Av. Viaducto Río de la Piedad.

Además del anuncio de sus fechas, el canadiense informó que lo acompañarán en el escenario invitados especiales. Entre ellos Jaden Smith, hijo de Will Smith que ha despegado una carrera musical propia, Eddie Benjamin y Harry Hudson.

La útlima vez que Justin Bieber visitió México fue en el año 2017, cuando se presentó con el exitoso “Purpose World Tour”, en el estadio BBVA Bancomer de Monterrey, el 15 de febrero de ese año, y en el Foro Sol de la Ciudad de México, unos días después. En aquella ocasión compartió el escenario con invitados como Afrojack y Robin Schulz.

Antes de eso, en años como 2011 se presentó en diversas fechas en la ciudad de México y en Monterrey, mientras que en 2012 ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX donde rompió el record de asistencia con 210 mil personas.

Y es que el público mexicano ha logrado posicionarse como uno de los favoritos para el cantante canadiense, lo suficiente como para ofrecer un concierto y con todo y la lluvia que usuarias de redes sociales reportaron que cayó durante su concierto en Monterrey el pasado domingo. Adicionalmente, fanáticas del ícono del pop comentaron que Justin Bieber se mostró muy agradecido y que incluso utilizó el famoso término beliebers para referirse a ellas.

“Hoy tuvimos al mismísimo Justin Bieber hablando en español diciendo cuanto ama a sus fans, cantando SIN CAMISA debajo de la lluvia y por primera vez dijo BELIEBERS en un show y fue en Latinoamérica,, somos su mejor público y Justin lo sabe, por eso nos está dando lo q merecemos”, “¡Solo México ha logrado ponerlo así de feliz! ‘Amo a México demasiado, amo este país’. —Justin Bieber”, “hoy Justin Bieber pisa Latinoamérica así q estaremos respirando el mismo aire tercermundista q él, un honor”, “que lindo mi Monterrey no te llueve en meses, hay sequía pero el día que viene Justin Bieber llueve”, son algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales.

Justin Bieber, se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos del mundo. Actualmente es el artista número uno en YouTube, con más de 60 millones de suscriptores, y en Spotify desbancó a la artista Ariana Grande que hasta diciembre de 2020 se había posicionado como la cantante más escuchada de la plataforma de streaming musical.

Algunas de las nuevas canciones, las cuales se desprenden de su más reciente álbum, son: Peaches, Holy, Ghost y Hold On. Además, para su nuevo material ha colaborado con otros cantantes como Chance The Rapper, The Kid LAROI y Shawn Mendez.

