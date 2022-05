Courtney Love expresó su apoyo por Johnny Depp en medio del juicio contra Amber Heard: “Me salvó la vida”

Courtney Love expresó su apoyo por Johnny Depp en medio del juicio contra Amber Heard: “Él me salvó la vida” (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

La cantante y actriz estadounidense Courtney Love, viuda del músico Kurt Cobain, realizó un video expresando su apoyo al actor Johnny Depp, quien se encuentra en medio de un mediático juicio por difamación en contra de su ex esposa Amber Heard.

Un video, que luego fue borrado, muestra a la cantante recordando la vez en la que el intérprete le salvó la vida en 1995, así como la conexión de su hija Frances con el actor.

“No quiero juzgar a nadie públicamente, pero quiero decirles que Johnny me salvó la vida en 1995, cuando me tuve una sobredosis afuera de The Viper Room”, comenzó diciendo la cantante, recordando que Depp le hizo RCP hasta que llegó la ambulancia.

Dicho local originalmente tenía a Depp como copropietario y era el principal lugar donde las celebridades festejaban en los años 90. Fue allí, el 31 de octubre de 1993, donde también perdió la vida el joven actor River Phoenix a causa de una sobredosis.

Durante aquel tiempo, Love lidiaba con la prematura muerte de Cobain ocurrida en 1994, con quien se casó en 1992 y tuvo a su hija Frances Bean, ahora de 29 años.

“Johnny, cuando yo era adicta al crack y Frances estaba teniendo que sufrir todo eso con trabajadores sociales, le escribió una carta de cuatro páginas que ella jamás me mostró”, contó la artista, apuntando que entonces “realmente no conocía” a Depp.

Para el cumpleaños número 13 de su hija, Depp se encargó de “mandar limusinas para recoger a mi hija y sus amigas para ver ‘Piratas del Caribe’”. “Lo hizo un montón de veces. Él le dio su propio asiento en los estrenos con su nombre”, recordó.

Love dijo que “nunca había visto una de esas películas de piratas, pero Frances las amaba”, asegurando que su hija también le había dicho que Depp salvó su vida.

Frances Bean Cobain y Courtney Love asisten al estreno en Los Ángeles de "Kurt Cobain: Montage Of Heck" de HBO el 21 de abril de 2015 en Hollywood, California (Foto de Jeff Kravitz/FilmMagic)

Luego la artista habla de Amber Heard, asegurando que empatiza con su situación.

“He sido la mujer más odiada de Estados Unidos y del mundo, incluso antes de que TikTok existiera”, comenzó diciendo, apuntando a que “siento mucha empatía por lo que Amber debe sentir. Digo, ¿te imaginas cómo se debe sentir eso?”.

“Espero que se haga justicia, sea el resultado que sea”, apuntó.

Celoso y controlador

Ellen Barkin aparece en un monitor mientras se reproduce un testimonio grabado de 2019 durante el juicio por difamación de Johnny Depp contra su ex esposa, la actriz Amber Heard, en Fairfax, Virginia el 19 de mayo de 2022 (Reuters)

Johnny Depp era celoso, controlador y se emborrachaba con frecuencia, dijo su ex novia y actriz Ellen Barkin, en un testimonio pregrabado el jueves pasado en el juicio por la demanda por difamación del actor contra su ex esposa Amber Heard.

Barkin, de 68 años, dijo que tuvo una breve “relación sexual” con el actor en la década de 1990.

La actriz relató que durante los varios meses que estuvieron juntos, Depp “estaba borracho la mayor parte del tiempo”. “Es un hombre celoso, controlador: ‘¿Adónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué hiciste anoche?’”, declaró en el juicio.

“Una vez se enojó mucho porque tenía un rasguño en la espalda e insistió en que se debía a que tuve relaciones sexuales con una persona que no era él”, dijo.

Barkin contó un incidente durante el rodaje de la película de 1998 “Pánico y locura en Las Vegas” en el que Depp “arrojó una botella de vino al otro lado de la habitación del hotel (...) No sé por qué tiró la botella”, aunque indicó que pudo haber tenido una discusión con amigos o con su asistente.

El protagonista de "Piratas del Caribe" demandó a su ex esposa por 50 millones en daños y perjuicios por insinuar que era un golpeador (Reuters)

Depp está demandando a Heard por supuesta difamación por un artículo de opinión que la actriz escribió en 2018 para el diario The Washington Post, en el que no lo nombra, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. El actor ha pedido USD 50 millones por daños y perjuicios. Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.

En noviembre de 2020, Depp perdió su demanda por difamación en el Reino Unido contra el tabloide británico The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”. El tribunal confirmó las afirmaciones del medio como “sustancialmente ciertas” y Heard testificó para respaldar sus acusaciones. En marzo de 2021, se anuló su intento de revocar el fallo.

La juez del caso, Penney Azcarate, programó los argumentos de cierre para el 27 de mayo, tras lo cual quedará en manos de los siete miembros del jurado.

